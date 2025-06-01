Личная встреча Трампа с Путиным: в Кремле заговорили о сроке переговоров

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может не состояться до конца 2025 года. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

Он подтвердил, что пока нет никаких конкретных договоренностей по проведению этой встречи, хотя, по его словам, "идеи витают в воздухе", о чем сообщают российские пропагандистские СМИ.

Вместе с тем, Ушаков подчеркнул, что в Кремле считают даже факт телефонного общения между лидерами положительным шагом.

"Конечно, личная встреча — это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьезным результатам. Но опять же эти результаты должны быть подготовлены кем-то, а именно — командами соответствующего Белого дома и Кремля", — подчеркнул он.

Также помощник Путина отметил, что попытки спрогнозировать дату встречи малосодержательны.

"Можно думать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но думать можно", — добавил Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил ключевые вопросы на переговорах в Стамбуле . Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. По его словам, это прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

Владимир Зеленский сообщил, что главой делегации на переговорах в Стамбуле будет министр обороны Рустем Умеров. Он также возглавлял украинских дипломатов в ходе прошлых переговоров с Россией в Турции.

По словам Зеленского, Украина будет иметь три ключевых вопроса к России во время переговоров в Турции: — полное и безусловное прекращение огня; — освобождение пленных; — возвращение похищенных детей.

