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Личная встреча Трампа с Путиным: в Кремле заговорили о сроке переговоров

Переговоры должны привести к "серьезным результатам", говорит Ушаков

сегодня, 17:40
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Лиля Воробьева

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным может не состояться до конца 2025 года. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Личная встреча Трампа с Путиным: в Кремле заговорили о сроке переговоров

Юрий Ушаков (фото из открытых источников)

Он подтвердил, что пока нет никаких конкретных договоренностей по проведению этой встречи, хотя, по его словам, "идеи витают в воздухе", о чем сообщают российские пропагандистские СМИ.

Вместе с тем, Ушаков подчеркнул, что в Кремле считают даже факт телефонного общения между лидерами положительным шагом.

"Конечно, личная встреча — это вообще нечто масштабное, что должно привести к серьезным результатам. Но опять же эти результаты должны быть подготовлены кем-то, а именно — командами соответствующего Белого дома и Кремля", — подчеркнул он.

Также помощник Путина отметил, что попытки спрогнозировать дату встречи малосодержательны.

"Можно думать, что в этом году, например... не факт, конечно. Нет. Но думать можно", — добавил Ушаков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил ключевые вопросы на переговорах в Стамбуле . Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. По его словам, это прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

Владимир Зеленский сообщил, что главой делегации на переговорах в Стамбуле будет министр обороны Рустем Умеров. Он также возглавлял украинских дипломатов в ходе прошлых переговоров с Россией в Турции.

По словам Зеленского, Украина будет иметь три ключевых вопроса к России во время переговоров в Турции: — полное и безусловное прекращение огня; — освобождение пленных; — возвращение похищенных детей.



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