Лицо перекосилось: Путин не смог ответить на один вопрос журналиста(ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин завершил встречу с прессой, потому что затруднился ответить по существу, услышав вопрос от иностранного журналиста, который спросил, сделал ли президент России ошибки за 25 лет работы в Кремле.

Похоже, что на этот вопрос у диктатора ответов не нашлось. Он начал кривиться и раздражаться. Но потом взял себя в руки и вспомнил библейскую историю Иисуса Христа. После чего натянул улыбку, резко встал и удалился.

"Кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в меня камень" — сказал Путин, избегая ответа на вопрос о возможных ошибках во время своего президентства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин сделал новые безумные заявления о войне против Украины. Президент России Владимир Путин снова сделал ряд манипулятивных заявлений по поводу войны, которую Россия ведет против Украины.

Он заявил, что необходимо не просто "урегулировать конфликт", а найти такое решение, которое будет долговременным. Путин также попытался оправдать длительную оккупацию частей территорий Донецкой и Луганской областей. По его словам, так называемые "ДНР" и "ЛНР" якобы имели законные основания для отделения, при этом он сослался на пример Косово. Что касается Крыма, Путин сказал, что дело не в "аннексии", а в том, что Запад якобы поддержал "государственный переворот" в Киеве в 2014 году.

Говоря о возможности переговоров, глава России отметил, что делегации могут встретиться после 22 июня и, по его словам, российская переговорная группа остается на связи с украинской стороной. Кроме того, по словам российских СМИ, Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших военных.

Также президент России не исключил вероятность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но указал, что это может произойти только на завершающей стадии переговоров для подписания окончательных договоренностей.

