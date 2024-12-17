Ликвидация российского генерала Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова была зафиксирована на камерах видеонаблюдения недалеко от места взрыва в Москве, который произошел 17 декабря.

Ликвидация Игоря Кириллова (фото из открытых источников)

Как сообщают источники "Телеграфа" в Службе безопасности Украины (СБУ), самодельное взрывное устройство сработало именно в тот момент, когда Кириллов и Поликарпов выходили из здания.

"Как только они оказались в зоне действия взрывного устройства, самокат взлетел в воздух, выполняя "приговор" военному преступнику", — сообщил источник. По его словам, взрывчатка была заложена в самокат, а не в автомобиль генерала РФ, как ранее утверждали российские СМИ.

Напомним, взрыв произошел около 6 утра на Рязанском проспекте. В результате инцидента оба погибли на месте от полученных травм.

По данным российских спецслужб, взрывчатка содержала 200 граммов тротила и была начинена большим количеством поражающих элементов, повлекших за собой мгновенную смерть. Взрыв был настолько мощным, что в соседних домах были повреждены окна, а вся территория вокруг была усеяна обломками.

Также "Комментарии" писали о том, что Медведев приказал отомстить за смерть российского генерала Кириллова . Бывший президент РФ и главная марионетка Кремля заявил, что нужно найти убийц Кириллова в России и уничтожить заказчиков в Киеве. Его слова цитируют русские паблики.

А глава Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все виновные в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБО) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание. Он подчеркнул, что убитый генерал якобы являлся "настоящим интеллектуалом и патриотом своей страны". По его словам, в Госдуме хорошо знали Кириллова, поскольку вместе с ним вели совместную работу по расследованию работы "биологических лабораторий" в Украине.



