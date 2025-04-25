В России официально прокомментировали гибель генерала Ярослава Москалика, подтвердив подрыв его автомобиля.

Ярослав Москалик (фото из открытых источников)

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв легкового автомобиля. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Ярославович Москалик", — отметила Захарова.

Она уточнила, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное разными поражающими элементами. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Захарова также добавила, что Кремль считает Украину причастной к гибели Москалика, поскольку он был привлечен к "урегулированию конфликта на юго-востоке Украины" и участвовал в минской контактной группе.

"Если расследование подтвердит украинский след по этому делу, то это снова продемонстрирует мировому сообществу "всю сущность Киева", который "делает ставку" на эскалацию военного противостояния с Россией и "безответственно игнорирует" конструктивные предложения, направленные на "поиск мирного решения" войны", — подчеркнула представитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ взорвали заместителя начальника одного из управлений генштаба России. В Подмосковье после взрыва взлетел на воздух автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных Сил России. От полученных травм кафир скончался на месте.

Российские СМИ сообщают, что в подмосковном городе Балашиха около 10.40 раздался мощный взрыв. Он произошел в одном из дворов на бульваре Нестерова. Позже стало известно, что причиной взрыва была детонация автомобиля Volkswagen. В результате взрыва от авто не осталось ничего. Сила взрыва была настолько мощной, что выжить водителю не было никаких шансов. Местные телеграмм-каналы сообщили, что, вероятно, причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в машине.