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Ликвидация топ-генерала в Подмосковье: у Путина назвали "виновных"

Кремль считает Украину "причастной" к ликвидации Москалика

сегодня, 21:22
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Лиля Воробьева

В России официально прокомментировали гибель генерала Ярослава Москалика, подтвердив подрыв его автомобиля.

Ликвидация топ-генерала в Подмосковье: у Путина назвали "виновных"

Ярослав Москалик (фото из открытых источников)

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. По ее словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Утром 25 апреля в подмосковной Балашихе произошел взрыв легкового автомобиля. В результате погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Ярослав Ярославович Москалик", — отметила Захарова.

Она уточнила, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное разными поражающими элементами. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Захарова также добавила, что Кремль считает Украину причастной к гибели Москалика, поскольку он был привлечен к "урегулированию конфликта на юго-востоке Украины" и участвовал в минской контактной группе.

"Если расследование подтвердит украинский след по этому делу, то это снова продемонстрирует мировому сообществу "всю сущность Киева", который "делает ставку" на эскалацию военного противостояния с Россией и "безответственно игнорирует" конструктивные предложения, направленные на "поиск мирного решения" войны", — подчеркнула представитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ взорвали заместителя начальника одного из управлений генштаба России. В Подмосковье после взрыва взлетел на воздух автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба вооруженных Сил России. От полученных травм кафир скончался на месте.

Российские СМИ сообщают, что в подмосковном городе Балашиха около 10.40 раздался мощный взрыв. Он произошел в одном из дворов на бульваре Нестерова. Позже стало известно, что причиной взрыва была детонация автомобиля Volkswagen. В результате взрыва от авто не осталось ничего. Сила взрыва была настолько мощной, что выжить водителю не было никаких шансов. Местные телеграмм-каналы сообщили, что, вероятно, причиной взрыва стал газовый баллон, установленный в машине.

 



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