Ливень в Москве 17 сентября: опубликовано видео того, как бушевала стихия в российской столице

В Москве стихийное бедствие – ливневый дождь затопил город, а ветер ломает деревья, срывает бигборды, калечит людей. Об этом сообщает сайт горадминистрации российской столицы.

Фото: соцсети

По оценкам экспертов, за несколько часов в российской столице выпала треть месячных осадков.

"В отдельных районах столицы за два часа выпала почти треть месячной нормы осадков: их наибольшее количество зафиксировано в Центральном районе... Локальные скопления воды, образовавшиеся из-за интенсивного выпадения осадков, оперативно устраняются", - пишут представители горадминистрации.

Также сообщается, что штормовое предупреждение сохранится в Москве и Подмосковье до конца суток, при этом ветер усилится до 21-26 метров в секунду.

Представители городской власти рекомендуют воздержаться от выхода из дома, не находиться под деревьями в парках, не сидеть на летних верандах.

На данный момент известно о трех пострадавших в результате падения деревьев. Все они находятся в удовлетворительном состоянии в медицинских учреждениях города. Кроме того, из-за непогоды было повреждено 7 легковых автомобилей и одна автобусная остановка, вода затопила дорожное полотно, в результате чего машины не ехали, а "плыли".





Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ураган "Салли" вызвал наводнения в нескольких штатах США.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!