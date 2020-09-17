Ливень в Москве 17 сентября: опубликовано видео того, как бушевала стихия в российской столице

Язык
BTC/USD
10969.26
ETH/USD
391.49
LTC/USD
49.04
USD/UAH
28.25
EUR/UAH
33.35
RUB/UAH
0.39
Дмитрий Симоненко
В Москве
стихийное бедствие – ливневый дождь затопил город, а ветер ломает деревья, срывает
бигборды, калечит людей. Об этом сообщает сайт горадминистрации российской
столицы.
Фото: соцсети
По оценкам
экспертов, за несколько часов в российской столице выпала треть месячных осадков.
Также
сообщается, что штормовое предупреждение сохранится в Москве и Подмосковье до
конца суток, при этом ветер усилится до 21-26 метров в секунду.
Представители
городской власти рекомендуют воздержаться от выхода из дома, не находиться под
деревьями в парках, не сидеть на летних верандах.
На данный момент известно о трех пострадавших в результате падения деревьев. Все они находятся в удовлетворительном состоянии в медицинских учреждениях города. Кроме того, из-за непогоды было повреждено 7 легковых автомобилей и одна автобусная остановка, вода затопила дорожное полотно, в результате чего машины не ехали, а "плыли".
Ранее
"Комментарии" сообщали о том, что ураган "Салли" вызвал наводнения в нескольких
штатах США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости