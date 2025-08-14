Лось убил вице-мисс России Ксению Александрову: она хвалила Путина

Вице-мисс России 2017 года Ксения Александрова скончалась после дорожно-транспортного происшествия, вызванного выбежавшим на трассу лосем. Российской модели было 30 лет. Кроме модельной карьеры, фраза Александровой о Путине также стала интернет-мемом.

Российская модель Ксения Александрова. Фото из открытых источников

Как сообщают российские СМИ, ДТП с участием Ксении Александровой произошло еще в июле в Тверской области. Лось внезапно выскочил на дорогу перед автомобилем Porsche, где Александрова находилась на пассажирском сиденье. От удара животное пробило лобовое стекло и нанесло девушке тяжелые травмы.

Российская модель была госпитализирована с черепно-мозговой травмой в реанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве. Медики несколько недель пытались спасти ее жизнь, однако 12 августа Ксения Александрова скончалась. Публично о смерти вице-мисс России стало известно спустя два дня.

Кто такая Ксения Александрова

Александрова родилась 12 ноября 1994 года в Москве. Карьеру модели начала в 19 лет, а популярность приобрела в 2017 году, когда стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Россия" и представляла страну на "Мисс Вселенную".

Ксения Александрова скончалась в ДТП

Помимо модельной карьеры Александрова получила финансовое образование в РЭУ им. Г.В. Плеханова, а в 2022 году получил диплом психолога. В марте этого года девушка вышла замуж. Жених сделал предложение в Париже, подарив обручальное кольцо стоимостью около 4 млн рублей. Свадьба состоялась на роскошной подмосковной вилле, а медовый месяц пара провела на Мальдивах.

Российская модель Ксения Александрова скончалась из-за аварии с лосем

В 2017 году Александрова также прославилась благодаря скандальной фразе на пресс-конференции Путина.

"Я считаю, что в России нет ситуаций с сексуальными притязаниями вроде Гарви Вайнштейна, благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его политике", – хвалила Путина Александрова.

Эта фраза встретила резкую критику правозащитных организаций, а также в социальных сетях. Впоследствии она стала интернет-мемом.

