Лукашенко больше не сможет отказать Путину: коварный ход Кремля

Российский диктатор Владимир Путин усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об отсрочке платежей по предоставленным Минску кредитам. Отмечается, что выплаты переносятся на 2031-2036 годы. В общей сложности под действие сделки подпадают около 800 млн дол.

Фото портал "Комментарии"

“Отсрочка выплат по долгам не означает их отмены. За эту "услугу" со стороны Москвы Беларуси придется расплачиваться еще большей лояльностью", — подчеркнули в ЦПД.

Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже много лет маневрирует между попытками сохранить формальную независимость и необходимостью идти на уступки Кремлю, зачастую ценой суверенитета Беларуси.

"Однако с увеличением долгов зависимость Беларуси от Москвы будет расти, а пространства для маневра у Лукашенко будет все меньше", — пояснили последствия в Центре противодействия дезинформации.

При этом, как отмечают в Центре, Москва не требует немедленного возврата кредитов, поскольку это удобный инструмент давления на Беларусь.

"Это соглашение — не просто финансовое решение, а часть политической игры Кремля, направленной на закрепление статуса Беларуси как сателлита РФ", — отметили в Центре.

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