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Кречмаровская Наталия
Российский диктатор Владимир Путин усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об отсрочке платежей по предоставленным Минску кредитам. Отмечается, что выплаты переносятся на 2031-2036 годы. В общей сложности под действие сделки подпадают около 800 млн дол.
Фото портал "Комментарии"
Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже много лет маневрирует между попытками сохранить формальную независимость и необходимостью идти на уступки Кремлю, зачастую ценой суверенитета Беларуси.
При этом, как отмечают в Центре, Москва не требует немедленного возврата кредитов, поскольку это удобный инструмент давления на Беларусь.
Напомним, что прекращение американской военной помощи, как писал портал "Комментарии", ставит под угрозу отражение массированных воздушных атак врага.
Одно из главных опасений — не будет ли ухудшение ситуации с ПВО в Украине из-за прекращения помощи — сбывается. В Кабмине подтвердили критическую незащищенность Украины.
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