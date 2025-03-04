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Лукашенко больше не сможет отказать Путину: коварный ход Кремля

Путин сделал "услугу" Лукашенко: что потребует вместо этого

4 марта 2025, 18:57
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Кречмаровская Наталия

Российский диктатор Владимир Путин усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Центре противодействия дезинформации пояснили, что Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью об отсрочке платежей по предоставленным Минску кредитам. Отмечается, что выплаты переносятся на 2031-2036 годы. В общей сложности под действие сделки подпадают около 800 млн дол.

Лукашенко больше не сможет отказать Путину: коварный ход Кремля

Фото портал "Комментарии"

“Отсрочка выплат по долгам не означает их отмены. За эту "услугу" со стороны Москвы Беларуси придется расплачиваться еще большей лояльностью", — подчеркнули в ЦПД.

Также отмечается, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже много лет маневрирует между попытками сохранить формальную независимость и необходимостью идти на уступки Кремлю, зачастую ценой суверенитета Беларуси.

"Однако с увеличением долгов зависимость Беларуси от Москвы будет расти, а пространства для маневра у Лукашенко будет все меньше", — пояснили последствия в Центре противодействия дезинформации.

При этом, как отмечают в Центре, Москва не требует немедленного возврата кредитов, поскольку это удобный инструмент давления на Беларусь.

"Это соглашение — не просто финансовое решение, а часть политической игры Кремля, направленной на закрепление статуса Беларуси как сателлита РФ", — отметили в Центре.

Напомним, что прекращение американской военной помощи, как писал портал "Комментарии", ставит под угрозу отражение массированных воздушных атак врага.

Одно из главных опасений — не будет ли ухудшение ситуации с ПВО в Украине из-за прекращения помощи — сбывается. В Кабмине подтвердили критическую незащищенность Украины.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13484
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