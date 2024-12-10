Лукашенко дожал Путина: какие условия Кремль был вынужден принять

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об условиях размещения ракетных комплексов "Орешник" на территории республики. Главное условие Минска – право самостоятельно выбирать цели для ударов – было поддержано Москвой. Эту информацию Лукашенко озвучил во время рабочего визита в Борисов, об этом сообщили российские СМИ.

Лукашенко договорился с Путиным: что изменилось в стратегии Беларуси

В настоящее время в Беларуси ищут подходящие места для расположения ракетных комплексов. По словам Лукашенко, в стране есть около тридцати полигонов, которые ранее использовались для стратегического ядерного оружия. Эти места удобны из-за близости к потенциальным объектам, по которым могут быть нанесены удары.

"У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим", — рассказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что главным условием сотрудничества было то, чтобы решение о том, куда избивать, принималось именно в Минске. Российская сторона должна только помогать с техническими аспектами использования оружия.

Ранее "Комментарии" писала, что массовое производство межконтинентальных ракет "орешник" в России — не более чем сказка для устрашения западной аудитории. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО и Информсопротивлении. На самом деле, реальные возможности российского оборонного комплекса значительно ограничены из-за санкций.

Читайте на портале "Комментарии" — шоу с "орешником" в Беларуси — это очередная страшилка , в эффективности которой Путина убедили Кириенко и Патрушев. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.