В пятницу, 1 августа, лидер Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Россию – запланирована неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин и Лукашенко встретились в Валааме.

Путин и Лукашенко. Фото из открытых источников

Как пишет российское издание "Интерфакс", Путин и Лукашенко, зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском ските. После короткого молебна, проведенного в присутствии президентов, Путин и Лукашенко продолжат неформальное общение.

Отмечается, что Лукашенко и Путин намерены обсудить вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений; союзные проекты; международная повестка дня; тематику региональной сохранности. Разговор пройдет в формате с глазу на глаз.

Российские СМИ сообщили, что в июле прошлого года Путин и Лукашенко тоже проводили встречу на Валааме. Позже Лукашенко рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Напомним: портал "Комментарии" писал о проблемах в экономике России. "Дыру" в бюджете РФ пытаются закрыть на средства россиян. Российские власти увеличили стоимость административных услуг. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение государственного собрания для автовладельцев и мигрантов.

В соответствии с законом увеличиваются пошлины за получение паспортов транспортных средств, регистрацию автомобилей, водительские удостоверения и другие административные услуги для россиян.