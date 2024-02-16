Лукавство Путина выплыло бы на электрическом стуле. О чем бы признался российский диктатор

Чтобы российский диктатор не заявлял журналистам, действительно ему важно, чтобы победу на президентских выборах в США одержал Дональд Трамп, считает Олег Рыбачук.

Владимир Путин

По его словам, республиканцы ведут свою кампанию на критике президента Джо Байдена, заявляя, что они бы дали Украине больше оружия, чтобы она оперативно завершила войну с Россией. Однако, добавляет эксперт, на самом деле никто не знает, как бы действовали представители Республиканской партии во главе с Трампом, ведь он очень непредсказуемый политик.

Именно поэтому, подчеркивает Рыбачук, в Украине должны готовиться к любым сценариям, возможным после американских выборов.

Кроме того, эксперт убежден, что на самом деле российский диктатор Владимир Путин хотел бы видеть в должности главу Белого дома Трампа, а не Джо Байдена, как он заявил ранее.

"Думаю, что если бы посадить Путина на электрический стул и заставить говорить правду, то он бы признался, что его любовь – Трамп. Там сколько связей с РФ, упомянуть только период президентства Трампа, когда они напрямую имели контакты с ФСБ", — подчеркнул Рыбачук.

При этом эксперт советует украинцам не воспламеняться от каких-либо заявлений Байдена или Трампа, как спичка. Просто, добавляет он, необходимо готовиться к разным сценариям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению российского диктатора Владимира Путина, Джо Байден вроде бы был бы более лучшим президентом для РФ, чем Дональд Трамп. Российский диктатор считает Байдена более опытным политиком и прогнозируемым.

Кроме того, Путин назвал главу Госдепа США Энтони Блинкина "нашим человеком" и, хотя прапрадед политика родом из Полтавской области.