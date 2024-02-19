Лула да Силва стал на защиту Путина: что сказал президент Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что для предъявления обвинений в сторону президента России Владимира Путина по поводу смерти Алексея Навального следует провести детальное расследование. Заявления Лула да Силвы резко контрастируют с позицией лидеров стран Запада, указавших на ответственности Путина в смерти Навального.



Президент Бразилии Лула да Силва стал на защиту Путина. Фото из открытых источников

Лула да Силва принял участие на саммите Африканского союза в столице Эфиопии. В ходе брифинга с журналистами бразильский президент сделал несколько заявлений. В одном из них Лула да Силва встал на защиту Путина и призвал соблюдать "здравый смысл".

"Гражданин умер в тюрьме, я не знаю, был ли он болен, имел ли какие-то проблемы. Выдвинуть обвинения — это очень просто. Я надеюсь, что правоохранительные органы предоставят объяснение, почему этот человек умер, и все", — сказал Лула да Силва.

Через день после смерти Навального, его матери сообщили, что с ним произошел "синдром внезапной смерти", а тело не будет передано семье до завершения расследования.

Западные лидеры подвергли критике Кремль и Путина. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за смерть Навального несет Путин и "его головорезы". Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на критику и заявил, что в России проведут тщательное расследование смерти известного оппозиционера.

Напомним, что президент Бразилии Лула да Силва неоднократно попадал в скандалы из-за своих заявлений. Бразильский президент хоть и призывает к миру в Украине и указывает, что России не следовало начинать войну, однако обвиняет США, которые, по словам Лула да Силва, напрасно затягивают войну, поставляя оружие Украине.

Также "Комментарии" сообщали, что президент Бразилии сделал неоднозначное заявление о войне.