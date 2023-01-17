Любимый актер Путина покинул Россию и заявил о готовности воевать за Украину

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Vitalii Rozkariaka
"Русский Рэмбо" —
именно так в свое время прозвали известного российского актера Артура
Смольянинова, сыгравшего главную роль в легендарном фильме "9 рота". Именно эта
кинолента очень понравилась Владимиру Путину, который лично брал участие в
премьере фильма. В одном из своих последних интервью актер заявил, что, если бы
ему пришлось воевать, то он бы был на стороне Украины, а не России. По
имеющимся данным, после вторжения российской орды в Украину, артист покинул
Родину. Есть данные, что сейчас мужчина находиться в Латвии.
Артур Смольянинов, из открытых источников
Актер совсем
недавно дал эксклюзивное интервью Екатерине Гордеевой, популярной российской
журналистке, которая не единожды выступала против так называемой "спецоперации".
В программе "Скажи Гордеевой" Смольянинов несколько раз акцентировал внимание
на том, что против войны, против путинского режима, его решений и его
сторонников.
Смольянинов также
дал интервью газете "Новое время", которая, не выдержав давления властей РФ,
вынуждена была продолжить свою деятельность за границей под новым названием – "Новое
время Европы". Артур заявил, что, если бы ему пришлось воевать, он бы делал это
на стороне Украины, но точно не России. Подобное высказывание тут же
спровоцировало шумиху в ГосДуме РФ, актера устно внесли в "черный список"
почетных граждан и заставили заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
В данный момент
Смольянинов в Латвии. Мужчина, судя по всему, и не собирается возвращаться
домой.
Напомним, ранее
мы сообщали, что известный украинский певец задействовал всю семью для сбора
средств армии Украины.
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