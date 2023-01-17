Любимый актер Путина покинул Россию и заявил о готовности воевать за Украину

"Русский Рэмбо" — именно так в свое время прозвали известного российского актера Артура Смольянинова, сыгравшего главную роль в легендарном фильме "9 рота". Именно эта кинолента очень понравилась Владимиру Путину, который лично брал участие в премьере фильма. В одном из своих последних интервью актер заявил, что, если бы ему пришлось воевать, то он бы был на стороне Украины, а не России. По имеющимся данным, после вторжения российской орды в Украину, артист покинул Родину. Есть данные, что сейчас мужчина находиться в Латвии.



Артур Смольянинов, из открытых источников

Актер совсем недавно дал эксклюзивное интервью Екатерине Гордеевой, популярной российской журналистке, которая не единожды выступала против так называемой "спецоперации". В программе "Скажи Гордеевой" Смольянинов несколько раз акцентировал внимание на том, что против войны, против путинского режима, его решений и его сторонников.

Смольянинов также дал интервью газете "Новое время", которая, не выдержав давления властей РФ, вынуждена была продолжить свою деятельность за границей под новым названием – "Новое время Европы". Артур заявил, что, если бы ему пришлось воевать, он бы делал это на стороне Украины, но точно не России. Подобное высказывание тут же спровоцировало шумиху в ГосДуме РФ, актера устно внесли в "черный список" почетных граждан и заставили заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В данный момент Смольянинов в Латвии. Мужчина, судя по всему, и не собирается возвращаться домой.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный украинский певец задействовал всю семью для сбора средств армии Украины.

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