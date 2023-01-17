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Любимый актер Путина покинул Россию и заявил о готовности воевать за Украину

В премьере фильма "9 рота" Путин участвовал лично, он очень положительно высказался о сюжете и об игре актеров

сегодня, 08:57
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

"Русский Рэмбо" — именно так в свое время прозвали известного российского актера Артура Смольянинова, сыгравшего главную роль в легендарном фильме "9 рота". Именно эта кинолента очень понравилась Владимиру Путину, который лично брал участие в премьере фильма. В одном из своих последних интервью актер заявил, что, если бы ему пришлось воевать, то он бы был на стороне Украины, а не России. По имеющимся данным, после вторжения российской орды в Украину, артист покинул Родину. Есть данные, что сейчас мужчина находиться в Латвии.

Любимый актер Путина покинул Россию и заявил о готовности воевать за Украину

Артур Смольянинов, из открытых источников

Актер совсем недавно дал эксклюзивное интервью Екатерине Гордеевой, популярной российской журналистке, которая не единожды выступала против так называемой "спецоперации". В программе "Скажи Гордеевой" Смольянинов несколько раз акцентировал внимание на том, что против войны, против путинского режима, его решений и его сторонников.

Смольянинов также дал интервью газете "Новое время", которая, не выдержав давления властей РФ, вынуждена была продолжить свою деятельность за границей под новым названием – "Новое время Европы". Артур заявил, что, если бы ему пришлось воевать, он бы делал это на стороне Украины, но точно не России. Подобное высказывание тут же спровоцировало шумиху в ГосДуме РФ, актера устно внесли в "черный список" почетных граждан и заставили заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В данный момент Смольянинов в Латвии. Мужчина, судя по всему, и не собирается возвращаться домой.

Напомним, ранее мы сообщали, что известный украинский певец задействовал всю семью для сбора средств армии Украины. 



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Источник: https://wyborcza.pl/7,75410,29365040,gral-w-jednym-z-ulubionych-filmow-putina-teraz-czeka-go-w-proces.html
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