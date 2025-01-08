Любимый философ Путина придумал безумие: что ждет противников мобилизации и борьбы за рождаемость в РФ

Российский философ Александр Дугин для паблика РФ уточнил свою поразившую многих позицию относительно того, что России нужны показательные процессы, казни и кровь при наведении внутреннего порядка.

Александр Дугин (фото из открытых источников)

"Я действительно выступаю за массовые казни, ведь у нас очень много внутренних врагов. Это чиновники, нынешние и бывшие, поднявшиеся еще при Ельцине и сейчас продолжающие пить российскую кровь. Это такие же бизнесмены, артисты, певцы, даже часть военных. Без большой чистки Россия обречена на смерть", – считает Александр Гельевич.

Он уточнил, что особое внимание при чистке нужно уделить тем, кто выступает против "коренных задач нашей современности". В частности, против тотальной мобилизации (Дугин давно призывает к ней, чем нажил себе достаточно врагов) и "тотальной же борьбе за повышение рождаемости". Также философ требует наказания для всех, кто "оскорбляет Истинное Православие и выступает против главной для России религии".

Дугин добавил, что "ему в последние дни часто угрожают убийством". И заверил, что "готов умереть за правое дело. И даже будет рад, если после его смерти начнется ряд казней настоящих врагов народа".

Отметим, что в Кремле заявления философа комментировать не хотят. "Владимир Владимирович время от времени интересуется мнением Александра Гельовича, но, думаю, не настолько", – сказал высокопоставленный собеседник в АП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на друга Дугина и Стрелкова. Федеральная служба безопасности России заявила о предотвращении покушения на российского олигарха, известного своей ненавистью к Украине, Константина Малофеева. Последний известен своей дружбой с русским философом Александром Дугиным, которого СМИ называют "мозгом Путина". Кроме того, согласно сообщениям СМИ, Малофеев мог финансировать вторжение группы Стрелкова-Гиркина в Украину в 2014 году.