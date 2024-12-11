Любитель "Боярышника" : бывший президент РФ по похмелью появился в Китае (ВИДЕО)

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прибыл в Китай с рабочим визитом, который продлится два дня. В рамках поездки запланированы встречи с представителями политического руководства Китая.

Но первое видео с прибытия Медведева в Пекин уже стало предметом обсуждения в сети. На кадрах видно, как политик выходит из самолета. Российские пользователи соцсетей быстро обратили внимание на его внешний вид, высмеивая и комментируя вид лица Медведева.

В комментариях предполагают, что во время перелета он мог позволить себе расслабиться с алкогольными напитками. Некоторые заметили, что его лицо выглядит опухшим, что стало поводом для шуток и мемов в российских пабликах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом. Ожидается, что Медведев будет иметь встречи с высшим руководством Китая.

Российские СМИ пишут, что во время визита Медведев посетит Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок к Памятнику народным героям.

Стоит отметить, что Медведева второй раз за время полномасштабного вторжения РФ в Украину поехал в Китай. В прошлый раз подобный визит состоялся в декабре 2022 года и тогда, в частности говорили о недопустимости ядерного удара.

Как отмечает политолог Вадим Денисенко, второй визит Медведева в Пекин может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, Китай, судя по всему хочет понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ по завершению конфликта. То есть, подчеркивает Денисенко, Китай хочет понять, какие можно заключить соглашения с США по заморозке конфликта. Кроме того, добавляет эксперт, Пекин предложит свое видение отношений Китай — РФ, что означает будут сформированы контуры противостояния с США. А еще, добавляет эксперт, Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это точно не приоритет на сегодняшний момент.



