Любовница Путина безумно богатеет войной: как она, продавая смерть, заработала миллиарды

Алина Кабаева, которую в России часто называют "первой леди в тени", уже более пятнадцати лет остается частью ближайшего окружения медиаимперии Кремля. Она получает сотни миллионов рублей от "Национальной медиа группы" — холдинга, подконтрольного друзьям Владимира Путина, который превратил федеральные телеканалы в мощный пропагандистский инструмент и сделал Кабаеву одной из самых богатых женщин страны.

О ее заработках во время войны, закрытых путешествиях в Европу и смене стиля пишет издание "Explainer".

Заработки выросли почти вдвое: как Кабаева превратила войну в источник доходов

Карьера Кабаевой в медиа-бизнесе началась в 2008 году, когда она возглавила общественный совет "Национальной медиа группы". Тогда каналы холдинга еще выглядели более или менее независимыми: на РЕН ТВ выходила программа "Неделя с Марианной Максимовской", а на "Пятом канале" — "Открытая студия" с Никой Стрижак.

Впрочем, даже в этот период в эфире регулярно демонстрировались заказные материалы, в том числе сюжеты о работе вновь совета под руководством Кабаевой. Она отмечала, что телевидение является "бизнесом, который формирует общество" и способен его "воспитывать".

О том, каким было это "воспитание", свидетельствовала сетка речи НМГ: от шоу "Званый вечер" с регулярными скандалами и драками до развлекательных "Голые и смешные" и многочисленных псевдодокументальных фильмов об инопланетянах или загадочных цивилизациях.

Ключевые активы Национальной медиа группы принадлежат структурам Юрия Ковальчука — давнего соратника Путина, которого называют его главным финансистом. Именно они обеспечивают стабильную деятельность холдинга и высокие доходы Кабаевой.

Согласно утечкам из Федеральной налоговой службы, в 2018 году она получила 785 млн рублей, в 2019-м — 55,4 млн, а в 2020-м ее доход снова подскочил до 300 млн. рублей.

После 24 февраля 2022 года эфиры российских телеканалов окончательно превратились в сплошной поток пропаганды: большинство эфирного времени занимают шоу и новости, оправдывающие агрессию против Украины.

Новые документы ФНС свидетельствуют, что только в 2023 году Кабаева заработала 375 млн рублей, в 2024-м — еще 450 млн, а в 2025-м ее доход превысил 520 млн. Таким образом, за три года войны она получила более 1,3 млрд рублей. Для сравнения: средний гражданин России зарабатывает около 90 тыс. рублей в месяц, то есть чуть больше одного миллиона в год.

Накопленные средства бывшая гимнастка активно умножает. Летом 2025 года появилась информация о ее банковских вкладах в банке "Россия" — финансовом учреждении, принадлежащем ближайшим друзьям Путина. Среди акционеров банка – Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Светлана Кривоногих, известная как бывшая партнерша Путина. Фактически нынешняя избранница президента доверила свое состояние банку, где средства хранит и его эксспутница.

На начало 2025 года на депозите Кабаевой в АБ "Россия" было более 1,615 млрд рублей. Вклад под 21% годовых приносит ей еще около 325 млн рублей только от процентов.

Часть этих денег она тратит на роскошные покупки. К примеру, в 2017 году в московском ЦУМе Кабаева приобрела одежду почти на 2 млн рублей. Но наибольшее удовольствие ей доставляли путешествия по Европе, которые сейчас стали недоступными из-за санкций.

Европейские путешествия: от Милана до Лугано

В распоряжение журналистов попали данные о частных перелетах Кабаевой. Так, 9 ноября 2021 года она летела в Милан на арендованном бизнес-джете Challenger 850 с австрийской регистрацией.

14 декабря 2020 года, во время жестких карантинных ограничений, Кабаева вылетела в швейцарский Лугано на самолете Cessna Citation Sovereign. По данным местных СМИ, именно в этом городе в 2015 году родился первый сын от Путина, которого назвали Иваном. Стоимость перелета могла достигать 2 млн рублей.

В июне 2017 года она путешествовала в Мюнхен на борту Bombardier CRJ-200. В большинстве случаев рейсы совершались из Сочи, где расположена резиденция Путина "Бочаров Ручей".

После начала войны Кабаева оказалась под санкциями и упустила возможность посещать страны ЕС. Теперь она почти не покидает Россию, изредка летая в Минск или Ташкент. По данным пограничной службы ФСБ, даже эти рейсы организуются отдельно, чтобы избежать присутствия случайных пассажиров.

Новый имидж: от блеска до воздержания

В светских хрониках имя Кабаевой появляется не реже, чем в политических сюжетах. Стоимость ее гардероба всегда привлекала внимание: костюмы Proenza Schouler по несколько тысяч евро, кроссовки Brunello Cucinelli за 2000 долларов, винтажные сумки Chanel и Dior.

Впрочем, в последнее время ее образы изменились. Если раньше она выбирала яркие и эффектные наряды, то сейчас предпочитает более классические и сдержанные силуэты. Над стилем Кабаевой работает байер Лилия Рах, которая в свое время вела программу "Модный приговор" на российском телевидении.

Журналисты отмечают, что платье, в котором Кабаева появилось на западе в Пекине, напоминало стиль Кейт Миддлтон или даже Мелании Трамп. Однако эксперты сомневаются, что изменения в имидже свидетельствуют о подготовке к роли официальной первой леди — слишком долго она оставалась в тени.

Российская спортсменка по художественной гимнастике и, по предположениям СМИ, приближена к диктатору Владимиру Путину Алине Кабаеве, которая, вероятно, сопровождала его во время поездки в Китай, сообщила о собственных договоренностях, достигнутых во время этого визита.