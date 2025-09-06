logo

Любовница Путина сопровождала его в Китай: стало известно о ее договоренностях (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Любовница Путина сопровождала его в Китай: стало известно о ее договоренностях (ФОТО)

Кабаева посетила Китай, где поспешила договориться о своих делах

6 сентября 2025, 00:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская спортсменка по художественной гимнастике и, по предположениям СМИ, приближена к диктатору Владимиру Путину Алине Кабаеве, которая, вероятно, сопровождала его во время поездки в Китай, сообщила о собственных договоренностях, достигнутых во время этого визита.

Любовница Путина сопровождала его в Китай: стало известно о ее договоренностях (ФОТО)

Алина Кабаева (фото из открытых источников)

В своем Instagram она написала, что международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Небесная грация" будет снова проходить в Китае. По словам Кабаевой, главной ареной соревнований станет спорткомплекс "Шоуган" в Пекине, где в 2025 году состоится главный старт по правилам Международной ассоциации "Небесная грация".

Любовница Путина сопровождала его в Китай: стало известно о ее договоренностях (ФОТО) - фото 2

Вместе с тем в медиа обращают внимание, что в последнее время внешность Кабаевой изменилась: после пластических вмешательств ее лицо стало почти неузнаваемым.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   любовница Путина вышла на публику с "новым лицом". Российская гимнастка Алина Кабаева, часто упоминаемая в СМИ как вероятная партнерша президента РФ Владимира Путина, недавно появилась на публике.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, спортсменка появилась на спортивном мероприятии в черном платье, которое дополнила серьгами с жемчугом. Также отмечается, что Кабаева выбрала для выхода яркий макияж и легкую прическу. Пользователи социальных сетей обратили внимание, что облик гимнастки заметно изменился. Они предположили, что изменения могут быть связаны с вмешательством пластических хирургов.

"Какая она была хорошенькая, привлекательная, а сейчас ботоксом все испортила"; "Зачем исказила себя ботоксом?";

"Видно, что тренируют другие, приехавшая прокомментировала на камеру и луга выгуляла. Лицо тяжелое, сделанное", – таковы были комментарии некоторых россиян в сети.




