Люксовые бренды попадают в РФ: как богатые россияне обходят санкции

Состоятельные россияне нашли способ обходить санкции для покупки люксовых брендов. Для этого они используют индустрию личных покупателей, перекупщиков и трансграничных контрабандистов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Financial Times.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, социальные сети заполнили перекупщики, обслуживающие как крупных ритейлеров, так и частных покупателей в России, обещая путь к обходу санкций на дорогие сумки и предметы высокой моды.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году европейские люксовые бренды столкнулись с ограничениями на продажи в России, а ЕС ограничил легальные продажи товарами стоимостью до 300 евро. Хотя средние цены на элитную моду значительно превышают установленный лимит, россияне продолжают носить последние западные коллекции, купленные на процветающем теневом рынке.

Таможенные записи свидетельствуют о том, что санкционные ограничения ведут к перенаправлению торговли через посредников в третьих странах, где такие ограничения не действуют. Например, в сентябре партию из более чем 300 сумок Bottega Veneta итальянского производства, средняя цена которых составляла 1800 долларов, отправили в РФ из Дубая китайским перекупщиком.

По данным аналитиков и таможенных органов, некоторые бренды и российские импортеры также скорректировали свои предложения, чтобы товары не попадали под санкции. По данным IBC Real Estate, московской консалтинговой компании, около половины крупных западных дизайнерских брендов, присутствовавших в России на начало 2020 года, по-прежнему доступны и привозят в страну новые линии одежды.

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