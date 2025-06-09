Макаревич сдулся: что произошло с еще одним «хорошим россиянином»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который публично поддерживает Украину, пришел на концерт Кортнева и Леонидова в Израиле и возмутился действиями родственников заложников, пикетировавших улицу. И у меня водоворот эмоций. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Андрей Макаревич. Фото: из открытых источников
Он продолжает, что для немцев после Второй мировой такой Гердой стал демократический мир. Не СССР, который помог уничтожить Гитлера, а демократии, которые научили немцев снова быть людьми.
По словам нардепа, поскольку Россия от путинской нацистской диктатуры еще не излечилась, то и россияне даже с израильским паспортом остаются не просто носителями русской культуры, а частью "русского мира".
Николай Княжицкий заключает, что в Израиле люди выходят на улицы, чтобы заставить правительство бороться за освобождение заложников, которых захватил ХАМАС. Это очень похоже на демонстрации родственников наших пленных, которые борются за их освобождение и требуют от государства конкретных действий. Можно представить себе такого Макаревича, который приходит на концерт российских друзей в центре Киева и возмущается протестами родственников пленных из "Азовстали".
Читайте на портале "Комментарии" — Макаревич отреагировал на бои в Курской области: что заявил.
Новости