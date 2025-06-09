Макаревич сдулся: что произошло с еще одним «хорошим россиянином»

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который публично поддерживает Украину, пришел на концерт Кортнева и Леонидова в Израиле и возмутился действиями родственников заложников, пикетировавших улицу. И у меня водоворот эмоций. Об этом у себя в Facebook пишет нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Андрей Макаревич. Фото: из открытых источников

"Я всю жизнь ищу "хороших россиян". И в России, и в российской эмиграции. Зачем? Ибо я искренне верю, что не существует плохих наций, плохих народов, больших и небольших культур или языков. Все равны. У всех народов есть герои и негодяи, все имеют право жить на собственной земле по своим правилам. Россияне – тоже, но сначала они должны победить маленького отвратительного пути в себе. У каждого из них в сердце – кусок льда, как у Кая из сказки Андерсена. Мог ли Кай сам превратиться в человека с чувствами, разморозиться? Нет. Для этого нужна Герда, которая пройдет тысячи испытаний, чтобы растопить его сердце", – сказал Княжицкий.

Он продолжает, что для немцев после Второй мировой такой Гердой стал демократический мир. Не СССР, который помог уничтожить Гитлера, а демократии, которые научили немцев снова быть людьми.

По словам нардепа, поскольку Россия от путинской нацистской диктатуры еще не излечилась, то и россияне даже с израильским паспортом остаются не просто носителями русской культуры, а частью "русского мира".

"Почему я считаю, что якобы оппозиционер Макаревич даже после получения гражданства Израиля остался "рускомерцем"? Потому что он пришел на концерт российских музыкантов в Израиле и после этого написал пост: "Замечательный концерт моих друзей Алексея Кортнева и Максима Леонидова". Давно не получал такого заряда позитива вместе со всем залом. Впрочем, событие несколько омрачило очередную демонстрацию в самом центре Тель-Авива. Снова сотня вдохновенных с горящими глазами остановили жизнь всего города, снова десятки тысяч граждан не смогли вовремя добраться туда, куда должны были попасть. Снова "Заложники – любой ценой!", – написал нардеп.

Николай Княжицкий заключает, что в Израиле люди выходят на улицы, чтобы заставить правительство бороться за освобождение заложников, которых захватил ХАМАС. Это очень похоже на демонстрации родственников наших пленных, которые борются за их освобождение и требуют от государства конкретных действий. Можно представить себе такого Макаревича, который приходит на концерт российских друзей в центре Киева и возмущается протестами родственников пленных из "Азовстали".

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