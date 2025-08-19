Макрон одним словом очень точно обозвал Путина

Рубрики
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что России не следует доверять, ведь она не соблюдает договоренности и постоянно их нарушает. Кроме того, французский лидер назвал Путина "людоедом" и объяснил, что российскому диктатору нужно уничтожать людей для своего собственного существования.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI использовал одно из самых жестких сравнений по поводу российского диктатора, которое оказалось достаточно точным для Путина.
Президент Франции пояснил, что Россия уже много лет выступает "дестабилизирующей силой" и не придерживается собственных обязательств. По его словам, с 2007 года Путин редко выполнял договоренности и постоянно стремился "пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть".
Макрон предупредил, что Москва не вернется в состояние мира и демократии "за одну ночь". По словам французского лидера, Россия стала потенциальной угрозой каждой стране Европы.
