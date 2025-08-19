Макрон одним словом очень точно обозвал Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что России не следует доверять, ведь она не соблюдает договоренности и постоянно их нарушает. Кроме того, французский лидер назвал Путина "людоедом" и объяснил, что российскому диктатору нужно уничтожать людей для своего собственного существования.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу LCI использовал одно из самых жестких сравнений по поводу российского диктатора, которое оказалось достаточно точным для Путина.

"Владимир Путин хищник, людоед у наших ворот, которому нужно продолжать есть ради собственного выживания", — говорится в заявлении Макрона.

Президент Франции пояснил, что Россия уже много лет выступает "дестабилизирующей силой" и не придерживается собственных обязательств. По его словам, с 2007 года Путин редко выполнял договоренности и постоянно стремился "пересмотреть границы, чтобы расширить свою власть".

Макрон предупредил, что Москва не вернется в состояние мира и демократии "за одну ночь". По словам французского лидера, Россия стала потенциальной угрозой каждой стране Европы.

"Страна, которая инвестирует 40% своего бюджета в такое оборудование, которое мобилизовало армию численностью более 1,3 миллиона человек, не вернется в состояние мира и открытой демократической системы за одну ночь", — пояснил Макрон.

