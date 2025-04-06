Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал обстрелы Кривого Рога и Киева, совершенные Россией. Он также подверг критике РФ за отказ реагировать на мирные инициативы.

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

"В этот день национального траура в Украине я думаю о детях и всех гражданских лицах, ставших жертвами смертоносных ударов, нанесенных Россией, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Прошлой ночью многочисленные российские удары снова были направлены на жилые кварталы Киева и ряда других украинских городов", — говорится в сообщении.

Макрон подчеркнул, что с момента согласия Украины на 30-дневное полное прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, прошел почти месяц. И все это время, по словам президента Франции, "пока мы вместе со всеми нашими партнерами работаем над обеспечением мира", Россия продолжает боевые действия с новой интенсивностью.

Французский президент отметил необходимость остановки российских атак. Он заявил, что если Москва и дальше будет игнорировать призывы к миру, международное сообщество должно предпринять "решительные действия".

"Эти российские удары должны быть прекращены. Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от мира, должны быть решительные действия. Как долго еще Россия будет игнорировать мирные предложения США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?", — резюмировал Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал громкое заявление после ракетного удара и упрекнул США . Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины, использовав для этого носители в акватории Черного моря, чем нарушила договоренности о прекращении огня на море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 6 апреля.

По его словам, Россия сознательно не соглашается на безусловное прекращение огня, ведь стремится оставить за собой возможность наносить удары с моря по украинским городам и портам. Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на море — это не только вопрос судоходства и продовольственных поставок, но прежде всего вопрос безопасности и шаг к миру.