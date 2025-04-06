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Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

Макрон отреагировал на обстрел Россией Кривого Рога и Киева

сегодня, 22:05
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Автор:
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Лиля Воробьева

  Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал обстрелы Кривого Рога и Киева, совершенные Россией. Он также подверг критике РФ за отказ реагировать на мирные инициативы.

Макрон жестко отреагировал на обстрелы Украины

Эммануэль Макрон (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

"В этот день национального траура в Украине я думаю о детях и всех гражданских лицах, ставших жертвами смертоносных ударов, нанесенных Россией, как, например, в Кривом Роге 4 апреля. Прошлой ночью многочисленные российские удары снова были направлены на жилые кварталы Киева и ряда других украинских городов", — говорится в сообщении.

Макрон подчеркнул, что с момента согласия Украины на 30-дневное полное прекращение огня, предложенное президентом США Дональдом Трампом, прошел почти месяц. И все это время, по словам президента Франции, "пока мы вместе со всеми нашими партнерами работаем над обеспечением мира", Россия продолжает боевые действия с новой интенсивностью.

Французский президент отметил необходимость остановки российских атак. Он заявил, что если Москва и дальше будет игнорировать призывы к миру, международное сообщество должно предпринять "решительные действия".

"Эти российские удары должны быть прекращены. Прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее. Если Россия продолжит тянуть время и отказываться от мира, должны быть решительные действия. Как долго еще Россия будет игнорировать мирные предложения США и Украины, продолжая убивать детей и мирных жителей?", — резюмировал Макрон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал громкое заявление после ракетного удара и упрекнул США . Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на территорию Украины, использовав для этого носители в акватории Черного моря, чем нарушила договоренности о прекращении огня на море. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 6 апреля.

По его словам, Россия сознательно не соглашается на безусловное прекращение огня, ведь стремится оставить за собой возможность наносить удары с моря по украинским городам и портам. Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на море — это не только вопрос судоходства и продовольственных поставок, но прежде всего вопрос безопасности и шаг к миру.



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Источник: https://x.com/EmmanuelMacron/status/1908916602395144248
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