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Мальта унизила Захарову: спикер МИД РФ бурно реагирует

Мария Захарова и Сергей Лавров критикуют решение Мальты отменить визу для пресс-секретаря МИД РФ.

5 декабря 2024, 13:50
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Slava Kot

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала Мальту, которая перед вылетом российской дипломатки, отменила ей визу. Захарова отреагировала на этот инцидент назвав шаг Мальты происками "западной гидры". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Мальта унизила Захарову: спикер МИД РФ бурно реагирует

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

5-6 декабря на Мальте проходит встреча Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Представитель МИД РФ Мария Захарова должна была присутствовать на этом событии, ведь ранее получила визу. Однако вскоре перед вылетом российских дипломатов Мальта отменила разрешение для россиянки указав на "не зависящие от них обстоятельства".

"Мальтийцы выдали визу. Но сегодня, почти перед вылетом… отозвали свое же решение и визу аннулировали", — жалуется Захарова и объясняет причины в "происках западной гидры".

Не обошел эту ситуацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который назвал аннулирование визы Захаровой "надругательством над функциями главы ОБСЕ".

Как сообщило мальтийское издание Times of Malta, визу для Марии Захаровой аннулировали из-за возражений со стороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мария Захарова заявила якобы об "украинском следе" в возобновлении боев в Сирии. На эти слова отреагировало Министерство иностранных дел Украины с заявлением об опровержении. Кроме того, в МИД указали, что "именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность" за ухудшение ситуации в Сирии, в частности из-за "преступления режима Асада против собственного народа".

Также "Комментарии" писали, что Захарова пригрозила ядерным ударом еще одной стране.



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