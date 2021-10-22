«Мама, я дома»: в РФ выпустят фильм о наёмника в Сирии

Совсем скоро должен выйти российский фильм о наемниках в Сирии. Кинолента должна называться "Мама, я дома". Фильм будет рассказывать о роли российских наемников в горячих точках по всему миру, и о цене, которую приходится платить членам семей погибших, которые вынуждены молчать. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

"На сценарий фильма, насколько можно понять, повлияли сообщения членов семей наемников, которые искали своих близких. Хорошо, если бы такой фильм вышел и о российских наёмниках на Донбассе", – отметила Олеся Яхно.

Она добавляет, официально ЧВК в России запрещены, и несмотря на сообщения о сотнях наемников заграницей, российские ЧВК по-прежнему остаются "в тени". А журналистам-расследователям, которые сообщают о ЧВК, часто угрожают, все помнят убийство трёх российских журналистов в 2018 году в ЦАР, когда они расследовали деятельность ЧВК Вагнер.

"Правда, в последнее время наметилась такая тенденция, что ту же ЧВК Вагнера, которой руководит Пригожин, вообще пытаются показать в таком приглядной роли. Вот, например, несколько месяцев назад на стадионе в столице ЦАР прошёл премьерный показ российского фильма "Турист", прославляющего "вагнеровцев" как военных инструкторов в ЦАР", – резюмировала политолог.

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