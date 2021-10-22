«Мама, я дома»: в РФ выпустят фильм о наёмника в Сирии

BTC/USD
63365.57
ETH/USD
4124.43
LTC/USD
198.78
USD/UAH
26.50
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Совсем скоро должен выйти российский фильм о наемниках в Сирии. Кинолента должна называться "Мама, я дома". Фильм будет рассказывать о роли российских наемников в горячих точках по всему миру, и о цене, которую приходится платить членам семей погибших, которые вынуждены молчать. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказывает у себя в Facebook украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
Вагнеровцы. Фото: из открытых источников
Она добавляет, официально ЧВК в России запрещены, и несмотря на сообщения о сотнях наемников заграницей, российские ЧВК по-прежнему остаются "в тени". А журналистам-расследователям, которые сообщают о ЧВК, часто угрожают, все помнят убийство трёх российских журналистов в 2018 году в ЦАР, когда они расследовали деятельность ЧВК Вагнер.
Читайте также на портале "Комментарии" — резонансное расследование по "делу вагнеровцев" еще в прошлом году анонсировал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. Тема "вагнергейта" вновь набирает обороты после выхода материала американского телеканала CNN. Эксперты рассказали, кто больше всего заинтересован в новом скандале.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости