Марченко утверждает, что Богородица пригласила ее мужа "Медведчука на свой день рождения"

Бывшая украинская телеведущая и жена лидера запрещенной в Украине Партии ОПЗЖ Оксана Марченко представила второй сезон своего сериала "Паломница". В нем она рассказала о трех "чудесах", которые с ней произошли за время войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на hromadske.



Жена Медведчука Оксана Марченко. Фото из открытых источников

Подозреваемая в финансировании войск оккупантов Марченко рассказала, что в сентябре 2022 года ходила на богослужение во время которого услышала, что Богородица "пригласила ее мужа Виктора Медведчука на свой день рождения". Впоследствии блогерка заявила, что Медведчука, подозреваемого в государственной измене, обменяли на 200 украинских военных.

Следующее чудо Оксана Марченко рассказала в первой серии второго сезона сериала "Паломница". По ее словам, в марте 2022 года ее офис в Киеве "захватили и разгромили", а материалы сериала похитили. Бывшая телеведущая не уточняет, кто совершил "разгром", а СМИ о таких событиях не писали, однако известно, что в феврале 2022 активы и имущество Марченко на сумму более 5,6 млрд гривен были арестованы. Однако Марченко утверждает, что "случилось невероятное" и "грабители" самостоятельно отдали ей материалы в сериал.

Третьим чудом жена Медведчука назвала неожиданное заживление ран. Марченко в сериале "Паломница" отметила, что когда-то имела химические ожоги 4 степени от неудачных горчичников на "самом видном месте" — зоне декольте. Однако по ее словам во время каникул на острове Корфу она посетила мощи святого Спиридона, а на следующий день ее шрамы исчезли.

В своем сериале Марченко общается с подсанкционными певцом Николаем Басковым, жителями Корфу и священниками, в частности, митрополитом Керкирийским Нектарием, который в 2019 году заявил, что в Украине признает только одну церковь УПЦ московского патриархата.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сколько украинцев поддерживает запрет УПЦ московского патриархата.

Также "Комментарии" писали о том, как Медведчука меняли на украинских солдат.