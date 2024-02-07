Марчук рассказал, что Путин будет просить у Эрдогана. Украине следует подготовиться

В Турции Владимир Путин будет просить президента Реджепа Тайипа Эрдогана вернуться к так называемой "зерновой инициативе". С ее помощью он хочет защитить российские корабли в Черном море.

Путин хочет вернуться к зерновой сделке

Дело в том, что по данным ВСУ Украина смогла уничтожить 33% Черноморского флота России, который находился во временно оккупированном Крыму. Как результат, РФ была вынуждена переводить корабли на свою территорию, тоже открытую для ударов Вооруженных сил. Именно поэтому, говорит Марчук, Путин будет искать защиту своего флота у Эрдогана.

"Интересно, что когда был 2022 год, и мы тогда искали защиты и гарантий безопасности, чтобы хоть как-то защитить корабли, теперь именно Россия ищет защиты в Турции. Они хотят гарантировать себе отсутствие со стороны Украины ударов по их кораблям",

– подчеркнул эксперт.

По его словам, Украина не заинтересована в возобновлении зернового соглашения, потому что благодаря ВСУ она стала успешно работать и без РФ. Марчук напомнил, что в январе был зафиксирован почти довоенный показатель экспорта украинской агропродукции по Черному морю.

То есть, подчеркивает эксперт, корабли могут без ограничения заходить на импорт, спокойно проходить Босфор и неделями не ждать проверок трехсторонних групп, блокировавших эффективную работу "зерновой инициативы".

"С точки зрения военной и политической логики Украине нет причин возвращаться в условия зернового соглашения",

– сказал Денис Марчук.

Эксперт считает, что после встречи Путина и Эрдогана Украине следует ожидать определенных обращений по поводу зернового соглашения от Анкары.

Напомним, портал "Комментарии сообщал, что в Кремле официально подтвердили , что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.

Также портал "Комментарии" сообщал, что РФ вышла из зерновой сделки и объявила Западу семь требований, которые должны быть выполнены по ее восстановлению.



