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Масштабная авария произошла на железной дороге в РФ: есть жертвы (ФОТО)

Масштабная авария на железной дороге в РФ: что известно о причинах и последствиях

18 декабря 2024, 20:10
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Кречмаровская Наталия

В России в результате столкновения поездов сошли в рельсы пассажирские вагоны. Инцидент произошел в Кандалакшском районе — грузовой поезд столкнулся с пассажирским №11 Мурманск — Санкт-Петербург. В поезде находились 326 человек.

Масштабная авария произошла на железной дороге в РФ: есть жертвы (ФОТО)

Фото из открытых источников

Сначала сообщало российское СМИ ТАСС, о сходе с рельсов не менее трех вагонов пассажирского поезда и грузовых вагонов. Позже сообщили о схождении восьми вагонов, без уточнения которых именно.

Движение поездов на железнодорожном участке в Мурманской области после ЧП остановили. Для ликвидации последствий аварии направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Ким;

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность грузового поезда.

Российское издание сообщило, что пострадали при столкновении поездов в Мурманской области 14 человек. Среди десяти госпитализированных семеро находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть ребенок, состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На место аварии направили 20 специалистов службы медицины катастроф и местные жители на собственных автомобилях помогают на месте столкновения.

Также сообщили, что после столкновения поездов в карете скорой помощи скончалась женщина.

РЖД выплатят родственникам погибшей после аварии с поездами 2,2 млн рублей. Госпитализированным пострадавшим выплатят по 1 млн рублей, а обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тыс. рублей.


Масштабная авария произошла на железной дороге в РФ: есть жертвы (ФОТО) - фото 2


Напомним, что война против Украины, вероятно, становится для России все дороже. Средства на финансирование "военной машины", как сообщал портал "Комментарии", пытаются находить в "карманах" рядовых россиян. Именно такое решение приняло российское правительство.



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Источник: https://t.me/tass_agency
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