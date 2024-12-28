Россия увеличила производство дронов на заводе в Татарстане, сообщает CNN.

РФ увеличила производство дронов. Фото из открытых источников

По информации CNN, завод "Алабуга" в Татарстане расширил свою площадь на 55%, построив два новых здания и переходы. Сообщается, что также на заводе ужесточены меры безопасности после ударов украинских дронов.

По данным телеканала, завод выполнил контракт на производство 6000 дронов "Shahed-136" годом ранее срока. С лета предприятие выпускает беспилотники-приманки Гербера, планируя изготовить около 10 тысяч таких дронов до конца 2024 года.

Отмечается, что производство ведется с использованием китайских комплектующих и труда низкоквалифицированных рабочих, включая женщин из африканских стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.