Массированная атака БпЛА по РФ: какие регионы в огне

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Кравцев Сергей
В России заявили якобы об атаке "на транспортно-энергетические объекты" Волгоградской области. Местные жители в соцсетях сообщали, что в городе Фролово произошел пожар на железнодорожной станции.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в ночь на понедельник Волгоградская область РФ якобы подверглась атаке беспилотников "на транспортно-энергетические объекты".
По словам российского чиновника, во Фроловском районе ограничено движение поездов.
Вместе с тем паблики сообщали, что железнодорожная станция "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области горит якобы после атаки БпЛА.
Российская железная дорога также сообщила об остановке поездов в городе Фролово.
Стоит отметить, железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.
На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.
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