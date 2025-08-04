Массированная атака БпЛА по РФ: какие регионы в огне

В России заявили якобы об атаке "на транспортно-энергетические объекты" Волгоградской области. Местные жители в соцсетях сообщали, что в городе Фролово произошел пожар на железнодорожной станции.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в ночь на понедельник Волгоградская область РФ якобы подверглась атаке беспилотников "на транспортно-энергетические объекты".

По словам российского чиновника, во Фроловском районе ограничено движение поездов.

Вместе с тем паблики сообщали, что железнодорожная станция "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области горит якобы после атаки БпЛА.

Российская железная дорога также сообщила об остановке поездов в городе Фролово.

Стоит отметить, железнодорожная станция "Арчеда" играет важную роль в военной логистике России. Именно через этот узел поставляются ресурсы и техника для поддержки военных операций.

На данный момент официальной информации от властей о масштабах повреждений и потерях среди техники или личного состава нет. Известно лишь, что пожар на станции "Арчеда" продолжается.

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"Атака стала ответом на недавние террористические обстрелы Россией украинских городов, убийство и ранения гражданских жителей", — отметили военные.

В частности, подтверждено попадание в предприятия нефтеперерабатывающей отрасли РФ – Рязанский и Новокуйбешивский нефтеперерабатывающие заводы.

Кроме того, украинские беспилотники успешно атаковали базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.



