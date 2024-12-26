Мазут из танкеров накрывает популярный российский курорт.

Пляжи Сочи оказались под угрозой из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе. Утечка нефтепродуктов, вызванная столкновением судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", постепенно приближается к побережью популярного курорта.

Мазут с российских танкеров возле Крыма

Экологическая катастрофа, возникшая после инцидента, уже серьезно ударила по побережью Черного моря. Больше всего пострадала Анапа, но, как сообщил капитан 1-го ранга в отставке ВМС Украины Андрей Рыженко, загрязнение уже достигло района Сочи.

"Мазут, вытекающий из танкеров, ежедневно покрывает все большее побережье. Это не просто экологическая проблема, а настоящая угроза для местной природы и экономики," — отметил эксперт.

По его словам, российские власти игнорируют проблему и ограничиваются оптимистическими отчетами, избегая реальных действий.

"Они говорят о контроле ситуации, но на самом деле масштабы загрязнения растут. И это уже вопрос не только для России, но и для стран Черноморского региона", – добавил Рыженко.

Авария произошла из-за столкновения двух танкеров в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, значительная часть которого попала в воду. Из-за течений и погодных условий загрязнение быстро распространяется. Пляжи Анапы уже покрыты нефтяными отходами, а Сочи может оказаться следующей жертвой.

Ранее "Комментарии" писали, что черные пятна мазута заполонили воды вблизи временно оккупированной Керчи. Последствия аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" уже ощутимы: спутниковые снимки отчетливо показывают десятки пятен, дрейфующих в нескольких километрах от побережья. Море буквально превращается в экологичную ловушку для всего живого.