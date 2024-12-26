logo

BTC/USD

96420.65

ETH/USD

3401.36

LTC/USD

104.16

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Мазут из танкеров накрывает популярный российский курорт.
commentss НОВОСТИ Все новости

Мазут из танкеров накрывает популярный российский курорт.

Экологи предупреждают, что последствия для морской флоры и фауны могут быть катастрофическими, а очищение побережья может занять годы.

26 декабря 2024, 15:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Пляжи Сочи оказались под угрозой из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе. Утечка нефтепродуктов, вызванная столкновением судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", постепенно приближается к побережью популярного курорта.

Мазут из танкеров накрывает популярный российский курорт.

Мазут с российских танкеров возле Крыма

Экологическая катастрофа, возникшая после инцидента, уже серьезно ударила по побережью Черного моря. Больше всего пострадала Анапа, но, как сообщил капитан 1-го ранга в отставке ВМС Украины Андрей Рыженко, загрязнение уже достигло района Сочи.

"Мазут, вытекающий из танкеров, ежедневно покрывает все большее побережье. Это не просто экологическая проблема, а настоящая угроза для местной природы и экономики," — отметил эксперт.

По его словам, российские власти игнорируют проблему и ограничиваются оптимистическими отчетами, избегая реальных действий.

"Они говорят о контроле ситуации, но на самом деле масштабы загрязнения растут. И это уже вопрос не только для России, но и для стран Черноморского региона", – добавил Рыженко.

Авария произошла из-за столкновения двух танкеров в Керченском проливе. Оба судна перевозили мазут, значительная часть которого попала в воду. Из-за течений и погодных условий загрязнение быстро распространяется. Пляжи Анапы уже покрыты нефтяными отходами, а Сочи может оказаться следующей жертвой.

Ранее "Комментарии" писали, что черные пятна мазута заполонили воды вблизи временно оккупированной Керчи. Последствия аварии российских танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" уже ощутимы: спутниковые снимки отчетливо показывают десятки пятен, дрейфующих в нескольких километрах от побережья. Море буквально превращается в экологичную ловушку для всего живого.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc
Теги:

Новости

Все новости