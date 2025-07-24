Мединский набросился на мэра Львова: что произошло

Посланец Путина на переговорах с Украиной Мединский назвал "недоделанным гауляйтером" мэра Львова Андрея Садового, недавно предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории мемориального комплекса "Холм Славы" во Львове, на пленных украинских.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

"Эксгумация останков советских воинов во Львове — моральная деградация", — заявил раздраженный Мединский.

16 июля во Львове завершили эксгумацию всех 355 захоронений советского оккупационного периода. Остатки тел перезахоронят на Голосковском кладбище. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город готов обменять все останки на украинских защитников.

"Холм Славы советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Выявлено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников. Работы проводились по всем разрешениям, под наблюдением специалистов", – написал городской голова Андрей Садовый.

посланец Путина рассказал, что Кремль предложил Украине на переговорах. 23 июля, ужина, в Стамбуле закончился новый раунд переговоров Украины и России. После завершения переговоров российская делегация вышла в СМИ. И вот что рассказал Мединский о переговорах. Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

"В ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных. Мы предложили Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые во время второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены", — сказал он. Также якобы, чтобы сэкономить деньги и время, делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн. А также снова предложили перемирие на условиях Кремля. Также якобы, чтобы сэкономить деньги и время, делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн. А также снова предложили перемирие на условиях Кремля.

"Мы предложили сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам — Мединский. Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", — рассказал он.