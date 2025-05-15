Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Россия расценивает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. оккупанты заявляют о якобы стремлении к миру, однако только на собственных условиях.
Владимир Мединский (фото из открытых источников)
Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский, пишет "РИА-Новости".
По словам Мединского, накануне Владимир Путин провел совещание, в ходе которого определил задачу и наметил переговорную позицию РФ.
Мединский также отметил, что у российской делегации якобы есть все необходимые полномочия и компетенции для участия в переговорах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава делегации РФ в Стамбуле ответил к чему готов Кремль. Россия выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы. Такое заявление сделал глава делегации Мединский. Его словам цитируют российские СМИ.
По словам главы российской делегации, которого цитируют информагентства, у переговорщиков со стороны РФ "рабочее настроение".
Новости