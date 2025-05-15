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Мединский назвал позицию РФ на переговорах с Украиной

Украина и Россия уже вели переговоры в Стамбуле еще в 2022 году

сегодня, 19:32
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Автор:
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Лиля Воробьева

Россия расценивает предстоящие переговоры с Украиной как "продолжение переговорного процесса в Стамбуле" в 2022 году. оккупанты заявляют о якобы стремлении к миру, однако только на собственных условиях.

Мединский назвал позицию РФ на переговорах с Украиной

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский, пишет "РИА-Новости".

По словам Мединского, накануне Владимир Путин провел совещание, в ходе которого определил задачу и наметил переговорную позицию РФ.

"Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад", — заявил он.

Мединский также отметил, что у российской делегации якобы есть все необходимые полномочия и компетенции для участия в переговорах.

"Делегация настроена на конструктивный лад, на поиск возможных решений и точек соприкосновения. Задача прямых переговоров с украинской стороной рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые причины конфликта", – добавил представитель России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава делегации РФ в Стамбуле ответил к чему готов Кремль. Россия выразила готовность возобновить переговоры и рассмотреть возможные компромиссы. Такое заявление сделал глава делегации Мединский. Его словам цитируют российские СМИ.

По словам главы российской делегации, которого цитируют информагентства, у переговорщиков со стороны РФ "рабочее настроение".

"РФ готова к возобновлению переговорного процесса в Стамбуле и возможных компромиссов, рабочее настроение присутствует", — заявил Мединский.



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