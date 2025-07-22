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Мединский получил новую роль от Путина: чем занимается помощник диктатора РФ

Российский диктатор Владимир Путин повысил Мединского до главного идеолога Кремля.

22 июля 2025, 16:20
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Slava Kot

Помощник Путина Владимир Мединский стремительно укрепил свои позиции во власти вертикали РФ и фактически превратился в главного идеолога Кремля. Мединский, кроме главы делегации РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле, также возглавляет целое подразделение администрации Путина, занимающееся культурной и историко-образовательной политикой, являющееся своеобразным "отделом по формированию идеологии".

Мединский получил новую роль от Путина: чем занимается помощник диктатора РФ

Владимир Мединский. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Важные истории", продвижение идеи о "враждебном окружении" и "исключительности России" Мединский начал еще после перехода из министерства культуры в администрацию Путина в 2020 году. Это идеологическое видение совпало с курсом самого Путина, после аннексии Крыма избравшего путь конфронтации с Западом.

По данным источников именно благодаря этой синергии Мединский оказался среди немногих чиновников, которые имеют прямой доступ к российскому диктатору и могут организовать с ним личную встречу. Особую роль в укреплении позиций Мединского играет его близость к дочери Путина – Екатерине Тихоновой. Источники указывают, что Мединский участвует в закрытых семинарах с ней и входит в ее неформальный круг доверия. Эта связь, вероятно, дополнительно повлияла на внимание со стороны самого Путина.

Мединский также автор новой линейки школьных учебников по истории от 5 до 11 класса. Эти учебники, созданные в соавторстве с известными российскими историками, открыто демонстрируют пропагандистскую позицию, где Украина изображается как "искусственное образование", а нападение РФ на Киев полностью оправдывается.

По словам украинской юристки Дарьи Свиридовой, эти материалы направлены на милитаризацию сознания школьников и формирование антиукраинского мировоззрения не только в России, но и на всем постсоветском пространстве.

Несмотря на очевидную роль в поддержке войны и пропаганде РФ, Мединский до сих пор не подвергся санкциям ни со стороны Евросоюза, ни США. Как выяснили журналисты, это объясняется политическими обстоятельствами, в частности, возможным вето со стороны Венгрии на уровне ЕС.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал Мединского не просто пропагандистом, а "агрессивным переговорщиком", оказывающим психологическое давление на украинскую сторону и открыто отрицающий существование Украины как государства.

Несмотря на негативную репутацию внутри самой администрации Путина, где его называют "неприятным" и "беспринципным", Мединский остается ключевой фигурой в информационной войне Кремля. Его влияние растет, и это свидетельствует о дальнейшей идеологизации российской политики, ориентированной на мобилизацию общества через историю, страх и отчуждение от Запада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте унизил Мединского, заявив, что Путин отправил на переговоры с Украиной некоего историка.

Также "Комментарии" писали, что в МИДе рассказали, действительно ли произошла драка между Мединским и Умеровым во время переговоров в Стамбуле.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2025/07/22/putin-povisil-medinskogo-do-glavnogo-ideologa-kremlya-a169410
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