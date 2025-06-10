Мединский признался, кто требует от Путина удара "Орешником" по Украине

Помощник российского диктатора Владимира Путина, глава российской делегации на переговорах по прекращению войны Владимир Мединский заговорил о применении ракеты "Орешник" для атаки по украинской территории. При этом политик попытался оправдать Кремль, заявив, что ожесточенных действий против украинского народа требуют якобы сами россияне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Мединский сделал в интервью на пропагандистском RT.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

"Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестких действий от нас", – пожаловался Владимир Мединский.

После этого Мединский выдал абсурдную историю о якобы "подрыве" пассажирского поезда Украиной.

"Конечно, после этого граждане требуют: надо "Орешником" по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень трудно в этом отношении", – добавил помощник Путина.

Стоит отметить, что авария с поездом действительно была, произошла она в Брянской области России. Однако тогда подвижной состав влетел в упавший мост.

В самом деле россияне заявляли, что переправа якобы была взорвана. Однако одно из российских медиа сообщило, что, по данным следствия, мост упал около 22:20. Отмечалось, что обломки не успели убрать, и поезд врезался в них на полной скорости уже в 22:50 – через полчаса после инцидента.

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