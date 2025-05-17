Мединский проговорился: кем Путин хочет войти в учебники по истории

Заявления главного российского переговорщика в Стамбуле Мединского ясно продемонстрировали, что российский диктатор Путин представляет себя наряду с Петром Первым в учебнике по истории. Потому, почему бы вдруг Мединский вспоминал войну со Швецией, которая была 300 лет назад. После которой последовало множество войн, где русские и выигрывали, и проигрывали, и нигде не воевали вечно. Где были территориальные потери и были достояния. Об этом у себя в Facebook пишет блогер, финансовый и политический аналитик Сергей Фурса.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Нет, вопрос не в войне. Вопросы в императоре. Путин видит себя преемником Петра Первого. Он делает то, что делал Петр Первый. Он сравнивает себя только с Петром Первым. Они там годами сидели в бункере и говорили об этом. И вот проговорились. Путин хочет иметь страницу в учебнике истории наряду с первым императором России. Не понимая иронии, что Петр Первый был первым, а Путин будет последним. Он захотел восстановить мертвую империю и ускорит ее гибель. Как бы его ни спасал Трамп…", — считает аналитик.

Он соглашается с тем, что при Петре Первом Россия могла воевать вечно и даже с большей интенсивностью, чем она воевала. Бедная страна рабов в совершенно ином мире вокруг. И действительно, спустя 300 лет в учебниках истории никто не пишет о динамике ВВП того времени. Тогда это не имело значения, но сейчас. 300 лет изменили мир и изменило Россию. Однако Путин этого не понимает, потому что это стоит очень дорого Украине, это уносит жизни лучших.

"А, что будет дальше? Какова мораль этой истории? Посмотрим. Пока мы понимаем мотивацию. И снова поняли, что, как и зимой 2022 года, Путиным двигает иррациональное желание быть императором. Он не изменился и не сделал работу над ошибками. Он идет против маховика истории, игнорирует экономику, пренебрегает здравым смыслом и ставит на кон все. Он должен проиграть. Проиграет ли он? Повезет ли ему с Трампом? Будет ли Запад ошибаться? Сдастся ли Украина...", — подытожил Сергей Фурса.

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