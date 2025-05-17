Мединский проговорился: кем Путин хочет войти в учебники по истории

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Кравцев Сергей
Заявления главного российского переговорщика в Стамбуле Мединского ясно продемонстрировали, что российский диктатор Путин представляет себя наряду с Петром Первым в учебнике по истории. Потому, почему бы вдруг Мединский вспоминал войну со Швецией, которая была 300 лет назад. После которой последовало множество войн, где русские и выигрывали, и проигрывали, и нигде не воевали вечно. Где были территориальные потери и были достояния. Об этом у себя в Facebook пишет блогер, финансовый и политический аналитик Сергей Фурса.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Он соглашается с тем, что при Петре Первом Россия могла воевать вечно и даже с большей интенсивностью, чем она воевала. Бедная страна рабов в совершенно ином мире вокруг. И действительно, спустя 300 лет в учебниках истории никто не пишет о динамике ВВП того времени. Тогда это не имело значения, но сейчас. 300 лет изменили мир и изменило Россию. Однако Путин этого не понимает, потому что это стоит очень дорого Украине, это уносит жизни лучших.
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