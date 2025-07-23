Мединский выставил условия Украине для того, чтобы Путин встретился с Зеленским

Глава российской делегации в Стамбуле прокомментировал предложение украинской стороны по поводу встречи Владимира Зеленского с диктатором Путиным. По его словам, возможная "встреча Путина и Зеленского должна быть глубоко подготовлена", Москва доказала эту позицию до Киева, заявил Мединский во время своего брифинга.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

"Встреча Путина и Зеленского возможна, только если на ней будет поставлена точка, заявил Мединский. Она должна быть тщательно предварительно проработана — и на ней нужно будет не обсуждать соглашение, а подписывать его",- заявил Мединский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посланец Путина рассказал, что Кремль предложил Украине на переговорах. 23 июля, ужина, в Стамбуле закончился новый раунд переговоров Украины и России. После завершения переговоров российская делегация вышла в СМИ. И вот что рассказал Мединский о переговорах.

По его словам, сегодня на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными 250 на 250.

"В ближайшее время будет проведен обмен не менее 1200 военных. Мы предложили Украине передать еще 3000 тел погибших украинских военнослужащих. Все договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые во время второго раунда переговоров в Стамбуле, выполнены", — сказал он.



"Мы предложили сформировать три рабочих группы, которые будут работать онлайн: по политическим, гуманитарным, военным вопросам — Мединский. Мы еще раз предложили украинской стороне рассмотреть вопрос объявления на линии фронта коротких перемирий, чтобы собрать раненых, собрать трупы своих бойцов", — рассказал он.

Также якобы, чтобы сэкономить деньги и время, делегация РФ предложила создать новые группы и работать онлайн. А также снова предложили перемирие на условиях Кремля.