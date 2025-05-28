Мединский зовет украинскую делегацию на встречу: что предлагает

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

Главный российский "переговорщик" Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс. Его слова цитируют русские паблики

"РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию. Украинская сторона "пошла совещаться"",- заявил Мединский.

Также Мединский заявил, что якобы Россия ожидает ответа как можно скорее, заявил он, подтвердив свой телефонный разговор с Умеровым. Мединский делает вид, что РФ очень заинтересована в следующей встрече.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал о звонке в РФ Мединском . Глава украинской делегации, ведущий переговоры с РФ, министр обороны Рустем Умеров звонил главе делегации РФ Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. Такое заявление заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Германии.

По его словам, никто еще не видел российский проект документа.

Министр обороны [Украины Рустем Умеров] звонил российскому господину Мединскому, который возглавлял российскую делегацию на встрече в Стамбуле. Да, они сказали "будет-будет", но мы так и не дождались. Никто не дождался. ждать, а наверняка делать более серьезные шаги", — сказал Зеленский.

Также россияне постоянно ищут причины, чтобы отсрочить переговорный формат, благодаря которому можно найти путь окончания войны, считает Владимир Зеленский





