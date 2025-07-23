Медведь вытащил российскую туристку из палатки и снял с нее скальп

На Камчатке ночью на 18 июля возле действующего вулкана Мутновский медведь вытащил из палатки 43-летнюю российскую туристку Наталью Кольченко из Саратова. Во время нападения дикого животного женщина получила тяжелые травмы, в частности, у нее снят скальп и сломаны ноги.

Медведь напал на росийскую туристку. Фото из открытых источников

Инцидент с нападением медведя на россиянку произошел во время экспедиции в Елизовском районе Камчатки. По словам очевидцев, женщина отстала от группы и самостоятельно вернулась в лагерь, где и ночевала. Ночью ее неожиданно вытащил из палатки бурый медведь. Крики пострадавшей услышали другие участники экспедиции, которые бросились на помощь и с помощью фальшфеера испугали хищника.

"Я побежал, побежали все, пришли, а палатка Наташи разорвана. Через два метра буквально увидели медведя с Наташей", — рассказал организатор похода Олег Черных.

Он также отметил, что медведь успел снять с женщины скальп и сломать ноги. Пострадавшей оказали первую помощь на месте, после чего эвакуировали в больницу. Медики сделали экстренную операцию, а также прививку от бешенства и столбняка. Женщина находится в критическом состоянии реанимации.

В России в районе Камчатки обитает более 20 тысяч бурых медведей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как итальянский турист сделал селфи с медведем. После этого произошла трагедия в Карпатах из-за нападения медведя на человека.

Также "Комментарии" писали о том, что российскому туристу грозит смертная казнь из-за расстрела на Бали. Его арестовали на популярном курорте из-за распространения наркотиков. В Индонезии за это предусмотрена смертная казнь.