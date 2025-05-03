Медведев бурно отреагировал на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США Дональда Трампа о весомом вкладе Соединенных Штатов в победу во Второй мировой войне пафосной чепухой. По его словам, День победы – это сугубо российский праздник.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев ответил на заявление Дональда Трампа по поводу основного вклада США в победу во Второй мировой войне. По его словам, Трамп ошибается в отношении США как главной силы в окончании войны.

"Трамп недавно сообщил о том, что США внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь", — сказал Медведев.

Медведев заявил, что День победы – это российский праздник, который отмечают 9 мая. Также российский политик отнес к потерям "нашего народа" 10 млн украинцев, погибших во время Второй мировой войны, отнеся их к населению СССР. В то время как, по разным подсчетам, в войне погибло около 7-9 млн россиян.

"Пусть вспомнит (спросит), кто взял Берлин. Кто громил врага четыре с лишним года. Кто-то освобождал неблагодарную Европу. Наш народ уложил 27 млн. жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Потому День победы – наш и он 9 мая! Да, так есть, так будет всегда!", — ответил Медведев Трампу.

2 мая Трамп опубликовал сообщение, в котором назвал вклад США в победу во Второй мировой войне значительно больше, чем в других странах. Президент также объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне в США, а 11 ноября Днем победы в Первой мировой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле возмутились слова Трампа.

Также "Комментарии" писали, что в Госдуме отреагировали на слова Трампа о победе США во Второй мировой войне.