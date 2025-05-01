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Медведев бурно отреагировал на соглашение США и Украины о полезных ископаемых

Медведеву не понравилось соглашение о полезных ископаемых Украины и США, которое позволит Киеву покупать оружие у Соединенных Штатов.

1 мая 2025, 09:46 comments2635
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на подписанное соглашение Украины и США по поводу полезных ископаемых. По его словам, сейчас Украина будет платить за помощь США в войне против России.

Медведев бурно отреагировал на соглашение США и Украины о полезных ископаемых

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в нарративах кремлевской пропаганды прокомментировал соглашение о полезных ископаемых Украины и США, которое позволит Киеву получить американское оружие для противостояния российской агрессии.

"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить исчезающими национальными богатствами страны", — заявил Медведев.

Также российский политик указал на изменение политики республиканцев, планирующих ввести новые санкции против России.

"А Сенат США, ведомый республиканцами, готовится ввести против нас очередные "сокрушительные санкции"", — добавил Медведев.

Сенатор Линдси Грэм анонсировал, что против России будут введены новые пошлины в размере 500%. Они также будут применяться для тех стран, которые покупают российскую нефть и газ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп впервые отреагировал на соглашение о полезных ископаемых. По его словам, у Украины большой актив из редкоземов и минералов, а стоимость сделки превысит 350 млрд долларов. Однако Трамп не объяснил, защитит ли это Украину от Путина.

Также "Комментарии" писали, что после соглашения о полезных ископаемых Белый дом выразил намерение одобрить разрешение Украине на продажу оружия на 50 миллионов долларов. Это впервые Украина купит оружие в США за время президентства Трампа.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/581
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