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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на подписанное соглашение Украины и США по поводу полезных ископаемых. По его словам, сейчас Украина будет платить за помощь США в войне против России.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в нарративах кремлевской пропаганды прокомментировал соглашение о полезных ископаемых Украины и США, которое позволит Киеву получить американское оружие для противостояния российской агрессии.
Также российский политик указал на изменение политики республиканцев, планирующих ввести новые санкции против России.
Сенатор Линдси Грэм анонсировал, что против России будут введены новые пошлины в размере 500%. Они также будут применяться для тех стран, которые покупают российскую нефть и газ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп впервые отреагировал на соглашение о полезных ископаемых. По его словам, у Украины большой актив из редкоземов и минералов, а стоимость сделки превысит 350 млрд долларов. Однако Трамп не объяснил, защитит ли это Украину от Путина.
Также "Комментарии" писали, что после соглашения о полезных ископаемых Белый дом выразил намерение одобрить разрешение Украине на продажу оружия на 50 миллионов долларов. Это впервые Украина купит оружие в США за время президентства Трампа.
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