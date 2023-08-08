Медведев цинично рассказал о военной агрессии России: наказали националистов

8 августа 2008 года Россия выступила на стороне повстанцев из Южной Осетии и начала войну против Грузии. Бывший президент России Дмитрий Медведев вспомнил эти события и заявил, что россияне "наказали националистов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что Россия своей атакой на Грузию "дала жестокий ответ агрессору", которым был Саакашвили и якобы коллективный Запад.

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"Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали националистов. Защитили от врага наших людей, проживавших в Абхазии и Южной Осетии", — заявил Медведев и добавил, что новые страны начали развиваться при поддержке России.

Медведев сравнил события 2008 года с нынешней войной в Украине и заявил, что после 15 лет с момента событий в Грузии Россия снова воюет против поддерживаемых Западом националистов.

"У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях", — утверждает российский политик.

Напомним, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году образовалось два самопровозглашенных государства Абхазия и Южная Осетия. Обе страны имеют статус подобный "ДНР" и "ЛНР" и не признаются ООН. Эти самопровозглашенные страны признали только Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев бурно реагирует на мирные переговоры в Саудовской Аравии и назвал свои три ключевых пункта мира.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал условие, при котором Кремль применит ядерное оружие по Украине.