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Медведев цинично рассказал о военной агрессии России: наказали националистов

Российский политик заявил, что после 15 лет с момента событий в Грузии, Кремль снова воюет против поддерживаемых Западом националистов.

сегодня, 10:05
Автор:
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Slava Kot
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8 августа 2008 года Россия выступила на стороне повстанцев из Южной Осетии и начала войну против Грузии. Бывший президент России Дмитрий Медведев вспомнил эти события и заявил, что россияне "наказали националистов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев цинично рассказал о военной агрессии России: наказали националистов

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что Россия своей атакой на Грузию "дала жестокий ответ агрессору", которым был Саакашвили и якобы коллективный Запад.


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"Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали националистов. Защитили от врага наших людей, проживавших в Абхазии и Южной Осетии", — заявил Медведев и добавил, что новые страны начали развиваться при поддержке России.

Медведев сравнил события 2008 года с нынешней войной в Украине и заявил, что после 15 лет с момента событий в Грузии Россия снова воюет против поддерживаемых Западом националистов.

"У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях", — утверждает российский политик.

Напомним, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году образовалось два самопровозглашенных государства Абхазия и Южная Осетия. Обе страны имеют статус подобный "ДНР" и "ЛНР" и не признаются ООН. Эти самопровозглашенные страны признали только Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и Россия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев бурно реагирует на мирные переговоры в Саудовской Аравии и назвал свои три ключевых пункта мира.

Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал условие, при котором Кремль применит ядерное оружие по Украине.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/370
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 09:18

33 роки українці протиставляли себе росіянам: ми європейці, а вони дикі азіати. Тобто записали кілька мільярдів до недолюдей, не арійської крові. Зараз на фоні дикої корупції і юдейської пропаганди Соловйова, за рублі все більше відроджується нацизм. Мозок Медведєва Данилов розвиває теорію про поганих азіатів. Нацисти, які своїх дітей вивезли до Європи намагаються створити з України концтабір з забороною виїзду. Бо понаїдуть сюди з Азії та Африки недолюди.


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