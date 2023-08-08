Медведев цинично рассказал о военной агрессии России: наказали националистов

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Slava Kot
8 августа 2008 года Россия выступила на стороне повстанцев из Южной Осетии и начала войну против Грузии. Бывший президент России Дмитрий Медведев вспомнил эти события и заявил, что россияне "наказали националистов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев заявил, что Россия своей атакой на Грузию "дала жестокий ответ агрессору", которым был Саакашвили и якобы коллективный Запад.
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Медведев сравнил события 2008 года с нынешней войной в Украине и заявил, что после 15 лет с момента событий в Грузии Россия снова воюет против поддерживаемых Западом националистов.
Напомним, что после российского вторжения в Грузию в 2008 году образовалось два самопровозглашенных государства Абхазия и Южная Осетия. Обе страны имеют статус подобный "ДНР" и "ЛНР" и не признаются ООН. Эти самопровозглашенные страны признали только Никарагуа, Венесуэла, Науру, Сирия и Россия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев бурно реагирует на мирные переговоры в Саудовской Аравии и назвал свои три ключевых пункта мира.
Также "Комментарии" писали, что Медведев назвал условие, при котором Кремль применит ядерное оружие по Украине.
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Ігор
сегодня, 09:18
33 роки українці протиставляли себе росіянам: ми європейці, а вони дикі азіати. Тобто записали кілька мільярдів до недолюдей, не арійської крові. Зараз на фоні дикої корупції і юдейської пропаганди Соловйова, за рублі все більше відроджується нацизм. Мозок Медведєва Данилов розвиває теорію про поганих азіатів. Нацисти, які своїх дітей вивезли до Європи намагаються створити з України концтабір з забороною виїзду. Бо понаїдуть сюди з Азії та Африки недолюди.