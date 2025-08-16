logo

BTC/USD

117457

ETH/USD

4404.65

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев и Захарова ликуют после встречи на Аляске: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев и Захарова ликуют после встречи на Аляске: детали

Спикеры Кремля уверяют, что с 15 августа дипломатическая изоляция России закончилась

16 августа 2025, 13:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что после встречи на Аляске "восстановлен полноценный механизм встреч" между Россией и США на высшем уровне. 

Медведев и Захарова ликуют после встречи на Аляске: детали

Медведев и Захарова. Фото: из открытых источников

Экс-президент России также заявил, что Путин "лично и подробно изложил президенту США" условия РФ завершения войны.       

"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением "СВО", – отметил российский политик.

По его словам, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу".

В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уже не в изоляции.                                                                                      

"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента (так они называют Путина – ред.) в США", – говорится в заявлении Марии Захаровой.

Читайте также на портале "Комментарии" — воздушное перемирие все-таки будет: The Economist раскрыл детали договоренностей Трампа и Путина.

Также издание "Комментарии" сообщало – трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и ряд стран. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор США Линдси Грэм.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости