Медведев и Захарова ликуют после встречи на Аляске: детали

Кравцев Сергей
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что после встречи на Аляске "восстановлен полноценный механизм встреч" между Россией и США на высшем уровне.
Медведев и Захарова. Фото: из открытых источников
Экс-президент России также заявил, что Путин "лично и подробно изложил президенту США" условия РФ завершения войны.
По его словам, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу".
В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уже не в изоляции.
