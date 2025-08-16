Медведев и Захарова ликуют после встречи на Аляске: детали

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что после встречи на Аляске "восстановлен полноценный механизм встреч" между Россией и США на высшем уровне.

Медведев и Захарова. Фото: из открытых источников

Экс-президент России также заявил, что Путин "лично и подробно изложил президенту США" условия РФ завершения войны.

"Важно: встреча доказала, что переговоры возможны без предварительных условий и одновременно с продолжением "СВО", – отметил российский политик.

По его словам, обе стороны прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу".

В свою очередь спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия уже не в изоляции.

"Западные СМИ в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие: три года они рассказывали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского президента (так они называют Путина – ред.) в США", – говорится в заявлении Марии Захаровой.

