Российское чиновник, мечтающий превратить Европу в радиационный пепел, не брезгует европейским комфортом и роскошью. Дмитрий Медведев купил британскую яхту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания The Insider.

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Издание отмечает, что Великобритания — одна из самых ненавидимых стран Медведева. Именно этой стране он посвящает многие свои неполиткорректные высказывания. Он называл ее "вечным врагом" России, мечтал сбросить на Лондон бомбу. Однако нелюбовь Медведева к "англосаксам", оказывается, не распространяется на британские яхты.

“Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится", – заявлял чиновник в сентябре 2024 года.

Всего за несколько месяцев до этого в Россию прибыла яхта под названием Hurry Up, сделанная в этом году на верфи Princess Yachts в английском Плимуте. Ее стоимость – около 4,3 млн долл. (чуть менее полумиллиарда рублей по действующему курсу). Сделано это было через связанный с Медведевым фонд. Hurry Up не единственная яхта во флотилии Медведева. В 2023 году для него была доставлена яхта GV за 5 млн долл.

Несмотря на публичную ненависть ко всему западному, Медведей почему-то не брезгует закупать для своих нужд именно западную продукцию. Ранее The Insider писал, что Медведеву поставляют вино из Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России начинаются шахтерские забастовки.

В ЦПД отметили, что работники Кузбасской угольной шахты "Инская", которые более 4 месяцев не получают заработную плату, заявили о забастовке. Горняки настроены бастовать до выплаты задолженностей.



