Медведев нагло позволяет себе угрозы Трампу: на Западе удивили причиной

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев, известный своей агрессивной риторикой, стал удобным визави для главы Белого дома Дональда Трампа, учитывая нынешнюю амбивалентную позицию последнего по отношению к России, пишет The New York Times.

Дмитрий Медведев. Фото: РБК-Украина

Авторы материала отмечают, что Трамп уже дважды публично отвечал на заявления Медведева — политика, которого американское издание характеризует как человека, "держащегося на периферии путинского окружения без реального влияния".

"Медведев, когда-то имевший имидж умеренного реформатора, сейчас активно демонстрирует лояльность к Кремлю, используя собственные соцсети для громких и часто угрожающих заявлений. Однако большинство мировых лидеров игнорирует его слова как бессодержательные", — отмечает NYТ.

Впрочем, Трамп, несмотря на всеобщую холодность в отношениях с Россией, не обошел вниманием несколько недружественных сообщений от Медведева. В ответ российский экспрезидент мгновенно реагировал лишь обостряя и без того напряженные отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Каждый новый ультиматум — это шаг к войне, не с Украиной, а из США. Не уходите по дороге сонного Джо", — написал Медведев, комментируя призывы Трампа к мирному урегулированию войны.

Трамп не замедлил ответить. В соцсети Truth Social он пренебрежительно вспомнил Медведева, назвав его "неудачным президентом России, который все еще думает, что у него есть власть".

"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Их экономики разваливаются. Мы с Россией не ведем существенного бизнеса — пусть так и остается. Передайте Медведеву, чтобы следил за словами", — написал Трамп.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 31 июля Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, во время которого, по предварительным оценкам, было задействовано по меньшей мере 8 реактивных дронов. Об этом в эфире Радио НВ сообщил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.