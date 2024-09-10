Заместитель глав Совбеза террористической России Дмитрий Медведев заявил, что России помогут "победить" в войне и вернуться к нормально жизни вера в Бога и любовь.

Дмитрий Медведев

"Я уверен, что мы сможем победить, вернуться к мирной жизни, сохраняя веру и любовь к нашей Отчизне. Именно в годину трудностей, сталкиваясь с теми проблемами, с которыми столкнулась наша Отчизна, нам всем действительно необходима глубокая вера", — заявил Медведев.

По его словам, вера — это личное, и измерить ее глубину невозможно, однако отметил, что ее наличие помогает преодолевать трудности, которых в настоящее время "очень и очень много".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ не может победить Украину и даже выйти на границы Донецкой области, хотя и забрасывает позиции Сил обороны своими военными. При этом есть мнением, что РФ уже определилась с тем, как она уничтожит Украину, и тут речь идет не о военном пути. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ в рамках мирных договоренностей не собирается обмениваться захваченными территориями, поскольку для нее это не главное. Лавров заявил, что Кремль хочет добиться равных прав для русскоязычных граждан в Украине, и чтобы им предоставили особые права.

Эксперты считают, что РФ хочет зачистить языковой и исторический суверенитет, тогда государственный суверенитет через избирательные квоты для "русскоязычных защитников". А тогда территория просто упадет перезрелым плодом обратно в "подбрюшье Москвы". И вот этот момент будет самым сложным в переговорах – устоять перед кажущимся вполне "гуманитарными" и "цивилизованными" требованиями и убедить союзников, что там не пахнет ни цивилизацией, ни гуманитарностью.



