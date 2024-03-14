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Медведев назвал истинные условия России по "мирным переговорам"

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев предложил российскую "формулу мира", в которой выразил намерения Кремля относительно Украины, в частности по отношению к капитуляции и присоединения украинских территорий к России.

сегодня, 11:33
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший президент РФ рассказал, какие условия ставит Россия относительно "мирных переговоров" с Украиной.

Медведев назвал истинные условия России по "мирным переговорам"

Дмитрий Медведев предложил российскую "формулу мира". Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.

  • 1. Признание Украиной поражения в войне и демилитаризация
  • 2. Проведение под контролем ООН денацификации Украины
  • 3. Признание ООН, что Украина потеряла право субъектности и без согласия РФ не может вступать в военные альянсы
  • 4. Отставка всех органов власти в Украине и проведение выборов во временный парламент
  • 5. Принятие временным парламентом закона о выплате компенсаций России со стороны Украины
  • 6. Признание, что вся территория Украины принадлежит России
  • 7. Самороспуск временного парламента и признание присоединения Украины к России.

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно за ней можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом", — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что "формула мира" Украины состоит из десяти пунктов, в которых указаны гарантии безопасности для Украины, вывод армии РФ с украинских территорий, недопущение будущих эскалации, выполнение Устава ООН, в частности, по восстановлению территориальной целостности Украины и фиксация окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал условие России для мирных переговоров по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах.



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