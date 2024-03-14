Медведев назвал истинные условия России по "мирным переговорам"

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший президент РФ рассказал, какие условия ставит Россия относительно "мирных переговоров" с Украиной.



Дмитрий Медведев предложил российскую "формулу мира". Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.

1. Признание Украиной поражения в войне и демилитаризация

2. Проведение под контролем ООН денацификации Украины

3. Признание ООН, что Украина потеряла право субъектности и без согласия РФ не может вступать в военные альянсы

4. Отставка всех органов власти в Украине и проведение выборов во временный парламент

5. Принятие временным парламентом закона о выплате компенсаций России со стороны Украины

6. Признание, что вся территория Украины принадлежит России

7. Самороспуск временного парламента и признание присоединения Украины к России.

"Такой может быть мягкая российская формула мира. Ведь это и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно за ней можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом", — заявил Дмитрий Медведев.

Напомним, что "формула мира" Украины состоит из десяти пунктов, в которых указаны гарантии безопасности для Украины, вывод армии РФ с украинских территорий, недопущение будущих эскалации, выполнение Устава ООН, в частности, по восстановлению территориальной целостности Украины и фиксация окончания войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал условие России для мирных переговоров по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах.