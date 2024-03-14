Медведев назвал истинные условия России по "мирным переговорам"

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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Бывший президент РФ рассказал, какие условия ставит Россия относительно "мирных переговоров" с Украиной.
Дмитрий Медведев предложил российскую "формулу мира". Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев предложил свое видение "мирных переговоров" по окончанию войны в Украине. Российский политик предложил "российскую формулу" из 7 пунктов, в которых показал настоящие условия России в отношении Украины.
Напомним, что "формула мира" Украины состоит из десяти пунктов, в которых указаны гарантии безопасности для Украины, вывод армии РФ с украинских территорий, недопущение будущих эскалации, выполнение Устава ООН, в частности, по восстановлению территориальной целостности Украины и фиксация окончания войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал условие России для мирных переговоров по войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах.
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