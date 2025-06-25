Медведев назвал прямую угрозу для России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз является прямой угрозой для безопасности России, наравне с НАТО, поэтому Украина не может быть членом ни того, ни другого.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

По его словам, 15-20 лет назад Россия была равнодушна к идее вступления Украины в Евросоюз, поскольку на то время он являлся "Европейским объединением угля и стали".

Сейчас же, по мнению Медведева, ЕС стал подобием НАТО, то есть превращается в самодостаточный военный блок, к тому же русофобский.

"Брюссельские тараканы и недалёкие лидеры стран ЕС провозглашают собственную оборонную стратегию, заявив о вступлении в "эпоху перевооружения". Такая уродливая метаморфоза Евросоюза преследует и отдельную цель: вооружить неонацистский киевский режим до такой степени, чтобы он стал неуязвим для России", – заявляет зампред совбеза РФ.

При чем Медведев заявил, что помимо соглашение ЕС и Украины о долгосрочных обязательствах по обеспечению её безопасности, ЕС поставляет Украине оружие и военную технику, раскручивая мощь своей оборонной промышленности, строит на украинской территории оборонные заводы.

А также "именно ЕС направляет своих инструкторов обучать украинских боевиков, чтобы они убивали российских граждан и совершали теракты в нашей стране", заявил главный приспешник Путина.

"Брюссель сегодня – настоящий враг России. В таком извращённом виде Евросоюз представляет для нас не меньшую угрозу, чем Североатлантический альянс", – заявил Медведев, но добавил, что это, конечно, не должно мешать двустороннему сотрудничеству РФ с отдельными странами Европы.

В конце свого спича Медведев не обошелся без традиционных угроз и назвал два варианта, чтобы Украина не была в ЕС:

"Либо сам ЕС должен осознать, что киевское квазигосударство ему в принципе не нужно; либо, что безусловно предпочтительнее, если в ЕС просто некому будет вступать…".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Великобритания впервые за всю войну передала вооружение для Украины за счет замороженнях российских активов.