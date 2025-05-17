Медведев не на шутку запаниковал из-за переговоров и пообещал "ужасные последствия"

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил в соцсети Х, что провал переговоров может спровоцировать еще более разрушительную фазу войны с применением новых видов вооружения и привлечением дополнительных сторон к конфликту.

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Медведев подчеркнул, что мирные переговоры не гарантируют прекращения боевых действий.

"Следует напомнить всем, кто диктует России условия переговоров: договоренности не всегда завершаются миром. Иногда провал дипломатии лишь подталкивает к эскалации — с новым уровнем насилия и более широким кругом участников", – заявил он.

Между тем, в Стамбуле, во дворце Долмабахче, состоялись трехсторонние переговоры между Украиной, США и Турцией. Участие в диалоге приняли: украинский дипломат Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, глава МИД Турции Хакан Фидан и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Вскоре к встрече присоединился специальный представитель президента США Кит Келлог.

После этого стартовала отдельная серия переговоров между Киевом и Москвой. Возглавил украинскую делегацию министр обороны Рустем Умеров. Президент Владимир Зеленский назвал российскую сторону "бутафорской" в части серьезности их подхода, однако подтвердил, что переговоры состоялись "из уважения к Трампу и Эрдогану".

Цель украинской делегации — достижение первых договоренностей для прекращения войны. У них есть официальный мандат на ведение переговоров.

Между тем, Россия выдвинула условия, которые украинские дипломаты назвали "нереалистическими" — в частности, требование о выводе Вооруженных сил Украины с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Портал "Комментарии" уже писал, что Турция как сторона, предоставившая площадку для переговоров РФ и Украине, предложила провести обмен военнопленными, когда переговоры Москвы и Киева в Стамбуле зашли в тупик. Обе стороны согласились на это предложение.