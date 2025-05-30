Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев набросился с оскорблениями на президента Владимира Зеленского и назвал его "зеленой тлей". Поводом для нападок стало заявление президента о готовности провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Дмитрий Медведев

По мнению Медведева, такой разговор на троих означает "мощную легитимацию насекомого" за счёт авторитета присутствующих.

Помимо этого, цель такой встречи еще якобы имеет и сопутствующие задачи. Например, "отстрочить" проведение выборов.

"Дать сигнал своим националистическим элитам: не время менять коней на переправе (не время бороться с тлёй). Тем более тля наладила особые отношение (мирмекофилию) с европейцами", — заявил Медведев.

Также, в больной фантазии российского политика, Зеленский также якобы хочет получить право на "продолжение воровства военного бюджета".

"Известно, что тля имеет не только врагов, но и покровителей. Хорошо известен её симбиоз с муравьями (макроны, мерцы, стармеры и иные перепончатокрылые). Они защищают ("пасут") тлю, получая от неё взамен падь – выделения, содержащие кокаин", — заявил Медведев.

Помимо этого, Медведев заявляет, что Зеленский якобы хочет получить неприкосновенность в будущем.

"В отношении последнего вывода зелёное членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор", — заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили об "идеальном времени" для того, чтобы ударить по Украине "Орешником" и даже назвали четыре цели.



