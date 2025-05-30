Медведев «объяснил», почему Зеленский хочет переговоры с Трампом и Путиным

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Ткачик Олеся
Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев набросился с оскорблениями на президента Владимира Зеленского и назвал его "зеленой тлей". Поводом для нападок стало заявление президента о готовности провести прямые переговоры с президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Дмитрий Медведев
По мнению Медведева, такой разговор на троих означает "мощную легитимацию насекомого" за счёт авторитета присутствующих.
Помимо этого, цель такой встречи еще якобы имеет и сопутствующие задачи. Например, "отстрочить" проведение выборов.
Также, в больной фантазии российского политика, Зеленский также якобы хочет получить право на "продолжение воровства военного бюджета".
Помимо этого, Медведев заявляет, что Зеленский якобы хочет получить неприкосновенность в будущем.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России заявили об "идеальном времени" для того, чтобы ударить по Украине "Орешником" и даже назвали четыре цели.
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