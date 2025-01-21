Медведев отреагировал на инаугурацию Трампа словами о Китае и России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которую назвал "весьма забавной". По его словам, мир становится многополярным и не нуждается в Соединенных Штатах, о чем доказывает сотрудничество России и Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что идея многополярного мира, которая продвигается Россией, подтверждается разговором российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран", — заявил Медведев.

Кроме того, российский политик отреагировал на слова Трампа, указав, что в процветании США современный мир больше не заинтересован.

"И всем вновь стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества", — сказал Медведев.

Свою реакцию Медведев закончил циничными словами, как для представителя страны, начавшей крупнейшую войну после окончания Второй мировой: "Вместе сделаем мир лучше!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, сколько россиян согласились "умереть" на войне в Украине в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о четырех важных темах, о которых Трамп промолчал во время своей инаугурации.