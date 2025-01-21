Медведев отреагировал на инаугурацию Трампа словами о Китае и России

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которую назвал "весьма забавной". По его словам, мир становится многополярным и не нуждается в Соединенных Штатах, о чем доказывает сотрудничество России и Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев заявил, что идея многополярного мира, которая продвигается Россией, подтверждается разговором российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа.
Кроме того, российский политик отреагировал на слова Трампа, указав, что в процветании США современный мир больше не заинтересован.
Свою реакцию Медведев закончил циничными словами, как для представителя страны, начавшей крупнейшую войну после окончания Второй мировой: "Вместе сделаем мир лучше!"
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, сколько россиян согласились "умереть" на войне в Украине в 2024 году.
Также "Комментарии" писали о четырех важных темах, о которых Трамп промолчал во время своей инаугурации.
Новости