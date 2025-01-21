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Медведев отреагировал на инаугурацию Трампа словами о Китае и России

Медведев заявил, что из-за разговора Путина и Си Цзиньпина создается многополярный мир.

сегодня, 15:35
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа, которую назвал "весьма забавной". По его словам, мир становится многополярным и не нуждается в Соединенных Штатах, о чем доказывает сотрудничество России и Китая. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев отреагировал на инаугурацию Трампа словами о Китае и России

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев заявил, что идея многополярного мира, которая продвигается Россией, подтверждается разговором российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

"Главным комментарием довольно забавной инаугурации президента США стал диалог глав России и Китая, проведённый после вчерашнего события. Он стал лучшим доказательством многополярности современного мира и стратегического партнерства наших стран", — заявил Медведев.

Кроме того, российский политик отреагировал на слова Трампа, указав, что в процветании США современный мир больше не заинтересован.

"И всем вновь стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чем театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества", — сказал Медведев.

Свою реакцию Медведев закончил циничными словами, как для представителя страны, начавшей крупнейшую войну после окончания Второй мировой: "Вместе сделаем мир лучше!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев рассказал, сколько россиян согласились "умереть" на войне в Украине в 2024 году.

Также "Комментарии" писали о четырех важных темах, о которых Трамп промолчал во время своей инаугурации.



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