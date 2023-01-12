Медведев отреагировал на встречу Зеленского с президентами Польши и Литвы

Украину посетили президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа, которые встретились с Владимиром Зеленским во Львове. На встречу президентов Люблинского треугольника отреагировал российский политик Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram бывшего президента России.



Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

11 декабря во Львове встретились президенты Литвы, Польши и Украины, где подписали право на суверенитет и территориальную целостность Украины. Во время пресс-конференции лидеры стран отметили необходимость поддерживать Украину в войне против России.

Встреча лидеров Люблинского треугольника отреагировал Дмитрий Медведев. Российский политик говорил о том, что у него болит. Экспрезидент России обвинил лидеров Польши и Литвы в том, что они страдают имперскими привычками и обсудили танки, сделанные на основе российского Т-72.

"Три убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих имперскими амбициями и фантомными болями, вызванными историей, их пострадавшей, собрались во Львове", — пишет политик, страна которого использует имперские нарративы в войне против Украины.

Также россиянин придумал теорию о том, почему президенты собрались именно во Львове.

"А во Львове, который будет снова носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (бывшим) хозяевам", — озвучивает свои сумасшедшие мысли Медведев.

Люблинский треугольник – это альянс трех стран, цель которых – усилить сотрудничество и помочь Украине быстрее интегрироваться в ЕС и НАТО.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина сказал , с кем воюет Россия в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на поставки западных танков в Украину.

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