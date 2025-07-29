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Медведев ответил Грэмму: когда Россия будет готова к переговорам

Дмитрий Медведев исключает ультиматум Трампа, а Россия продолжит войну против Украины.

29 июля 2025, 08:40
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил сенатору США Линдси Грэмму по поводу ультиматума Дональда Трампа, который призвал российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для окончания войны в Украине. По словам Медведева, переговоры закончатся только тогда, когда Россия выполнит все цели на войне.

Медведев ответил Грэмму: когда Россия будет готова к переговорам

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в соцсети X прокомментировал заявление Линдси Грэма, указавшего, что Путин серьезно просчитался по поводу Трампа. В ответ Медведев лишь подтвердил позицию России, которая не хочет идти ни на какие мирные переговоры для окончания войны.

"Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров". Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работайте ради Америки прежде всего, дедули!", — ответил Медведев.

Напомним, что 28 июля Трамп заявил о сокращении дедлайна для Путина до 10-12 дней. По словам президента США, Вашингтон готов наказать Россию вторичными санкциями, если Москва не пойдет на переговоры. Медведев отреагировал и заявил, что такие шаги Трампа приближают войну и представляют угрозу США. Грэм ответил, что Путин серьезно просчитался с Трампом, а Китай, Индия и Бразилия откажутся от Путина из-за вторичных санкций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине отреагировали на заявление Трампа сократить дедлайн для Путина, чтобы поскорее закончить войну.

Также "Комментарии" писали, что Трамп объявил для Путина новый дедлайн для окончания войны и объяснил, почему изменил свое решение по поводу российского диктатора.



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